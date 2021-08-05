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РФ заинтересована в скорейшем возобновлении переговоров по иранской ядерной сделке

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Россия хотела бы, чтобы переговоры по ядерной сделке возобновились как можно скорее, это в интересах всех участников. Об этом «Известиям» заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

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По его словам, именно Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) остается «наилучшей из возможных гарантий целостности режима ядерного нераспространения».

«Потому что он обеспечивает глубокий контроль за иранской ядерной программой. Что заставляет некоторых соседей Ирана думать иначе, остается не вполне понятным. Такое ощущение, что они руководствуются идеологической установкой, на которую факты и аргументы особого влияния не оказывают», — подчеркнул дипломат.

Он отметил, что точка зрения противников ядерной сделки, в том числе Израиля и ряда арабских стран Персидского залива, «принимается переговорщиками к сведению». Но мнение этих государств существенно отличается от восприятия ситуации участниками переговоров, пояснил постпред.

Говоря о том, сменят ли новые иранские власти переговорщиков в диалоге по СВПД, Ульянов указал на то, что действующий представитель Ирана Аббас Аракчи «очень опытный дипломат, который, что называется, полностью в теме».

5 августа в Иране состоялась инаугурация новоизбранного президента Ирана Эбрахима Раиси. Ранее власти республики заявляли о том, что седьмой раунд переговоров по ядерной сделке возобновится только после инаугурации.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Перс указующий: Эбрахим Раиси вступил в должность президента Ирана»

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