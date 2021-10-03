Путин случайно «подслушал» совещание правительства

Президент России Владимир Путин случайно «подслушал» разговор во время заседания членов правительства РФ в режиме онлайн-конференции. Об этом 3 октября сообщает телеканал «Россия 1».

Как сообщается, российский лидер вошел в свой кабинет, где на его рабочем месте стоял компьютер, подключенный к онлайн-совещанию. Члены правительства не заметили его появления и продолжили обсуждение вопросов на повестке.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин внимательно изучал документы. Коллеги окликнули его, чтобы тот обратил внимание на присутствие президента.

«Я внимательно слушаю, с интересом. <...> Не специально подслушивал. Мне очень приятно было отметить, что этот рабочий накал на подъеме находится», — сказал президент.

Ранее в этот день стало известно, что глава государства на следующей неделе начнет серию встреч с руководителями парламентских партий. У него также запланированы совещание с кабмином по развитию энергетики и встреча с лауреатами конкурса «Учитель года».

27 сентября российский лидер призвал правительство плотно работать со всеми фракциями в новой Госдуме. Он поблагодарил министров за большую работу в ходе избирательной кампании и подчеркнул возросшую роль взаимодействия между парламентом и правительством после внесения поправок в Конституцию.