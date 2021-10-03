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Путин на следующей неделе встретится с руководителями парламентских партий

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На следующей неделе президент России Владимир Путин начнет серию встреч с руководителями парламентских партий, сообщили 3 октября в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

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Также на указанный период у главы государства запланированы совещание с кабмином по развитию энергетики и встреча с лауреатами конкурса «Учитель года».

27 сентября российский лидер в ходе встречи с «пятеркой» из списка «Единой России» поздравил политсилу с победой на выборах. Он отметил, что такая убедительная победа является свидетельством доверия избирателей партии.

В «пятерку» вошли министр обороны РФ Сергей Шойгу, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова и сопредседатель штаба «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) Елена Шмелева.

25 сентября президент РФ назвал прошедшие выборы в Госдуму легитимными и открытыми. В тот же день у него состоялась встреча с руководством партий, сформировавших новый состав нижней палаты парламента.

В 2021 году выборы в Госдуму были впервые проведены в новом, трехдневном формате. 19 сентября было основным днем голосования, а 17 и 18 сентября — дополнительными. В семи регионах страны проголосовать можно было как онлайн, так и лично на избирательном участке. Возможность электронного голосования была предоставлена жителям Москвы, Мурманской, Курской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областей, а также Севастополя.

Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования прошли прямые выборы глав девяти российских субъектов (еще в двух регионах высших административных лиц выбирали депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов. Дистанционное голосование началось в Москве 17 сентября в 8:00 и завершилось 19 сентября в 20:00. Итоговая явка тех, кто зарегистрировался онлайн, составила 96,5%.

Партия «Единая Россия» одержала победу на выборах в Госдуму по итогам обработки 100% протоколов, набрав 49,82% голосов. В Госдуму также прошли КПРФ (18,93%), ЛДПР (7,55%), «Справедливая Россия — За правду» (7,46%) и «Новые люди» (5,32%).

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