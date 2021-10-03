Катар включил «Спутник V» в список разрешенных для въезда вакцин

Министерство здравоохранения Катара объявило о вступлении в силу новых поправок в правила, установленные для прибывающих в страну граждан в рамках борьбы с пандемией коронавируса. С 6 октября будут признаваться вакцины «Спутник V» (Россия) и китайская Sinovac.

«Обновлен перечень утвержденных вакцин, в него включены вакцины Sinovac и «Спутник V», — написано в заявлении, опубликованном минздравом страны в воскресенье.

По новым правилам прибывающие в страну граждане будут обязаны сдать ПЦР-анализ в течение 36 часов после прибытия в Катар. Также страны по новым поправкам будут делиться на «зеленые» и «красные». По прибытии из стран «зеленого» списка предварительный тест на вирус можно не делать.

Не проживающим постоянно в Катаре необходимо будет заблаговременно до вылета зарегистрироваться на электронной платформе ehteraz.gov.qa.

2 октября сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрит российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» не более чем в течение двух месяцев. Такое мнение высказал президент производящей препарат аргентинской фармацевтической компании Richmond Laboratories Марсело Рубен Фигейрас.

Ранее, 2 октября, глава Минздрава РФ Михаил Мурашко по итогам переговоров с председателем ВОЗ Тедросом Гебрейесусом отметил, что все барьеры, препятствовавшие признанию организацией «Спутника V», устранены и для одобрения требуется лишь завершить некоторые административные процедуры.

Вакцина «Спутник V» разработки Центра имени Гамалеи Минздрава России зарегистрирована уже в 70 странах с общим населением более 4 млрд человек.

В России масштабная вакцинация проходит с января. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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