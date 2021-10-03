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Зеленский назвал причину рассмотрения отставки спикера рады Разумкова

Зеленский считает, что спикер рады Разумков перестал быть членом команды партии «Слуга нарда»
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Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков перестал быть членом команды партии «Слуга нарда» и ведет свою собственную политическую жизнь. Об этом в воскресенье, 3 октября, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

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«Он (Дмитрий Разумков — Ред.) не является членом этой команды, он об этом говорит. <...> Он хочет быть не просто субъектом и сторонится своих однопартийцев, <...> он ведет свою личную политическую жизнь. Это его выбор, рабства нет», — сказал он на брифинге в Трускавце Львовской области.

Украинский лидер отметил, что в партии есть много претензий к Разумкову, в том числе расхождение во взглядах на решения о санкциях и закон об олигархах.

Кроме того, Зеленский заявил, что спикер выдавал депутатам подписные листы об импичменте президента.

«Выдавал подписные листы на импичмент президента — я это знал из СМИ», — заключил глава страны.

Днем ранее депутат фракции «Слуга народа» Алексей Устенко заявил, что партия в ходе выездного заседания в Трускавце Львовской области собрала необходимые 150 подписей для рассмотрения вопроса об отставке Дмитрия Разумкова.

30 сентября сам спикер Верховной рады подтвердил, что депутаты большинства начали процедуру о его отставке с должности главы украинского парламента. По его словам, соответствующее предложение подал председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

21 сентября лидер партии Александр Корниенко назвал отношения политсилы с Разумковым «сложной производственной ситуацией». По его оценке, действия спикера украинского парламента в последние время были «некомандными».

До этого советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил о торможении Разумковым ключевых инициатив лидера страны Владимира Зеленского в интересах третьих лиц.

Согласно украинскому законодательству, спикер Верховной рады может быть в любое время отозван с должности по его просьбе, а также в связи с неудовлетворительной работой. Предложения об отзыве с должности могут вноситься по инициативе не менее 150 депутатов из 450.

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