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«Слуга народа» собрала подписи за рассмотрение отставки спикера рады

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Президентская фракция «Слуга народа» в ходе выездного заседания в Трускавце Львовской области собрала необходимые 150 подписей для рассмотрения вопроса об отставке спикера Верховной рады Украины Дмитрия Разумкова. Об этом в субботу, 2 октября, сообщил депутат фракции Алексей Устенко.

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«Сейчас уже собрано более 150 подписей за отставку спикера. Я был сорок девятый. Подписи собирают быстро», — приводит его слова издание «Левый берег».

Согласно украинскому законодательству, спикер Верховной рады может быть в любое время отозван с должности по его просьбе, а также в связи с неудовлетворительной работой. Предложения об отзыве с должности могут вноситься по инициативе не менее 150 депутатов из 450.

30 сентября спикер Верховной рады Дмитрий Разумков подтвердил, что депутаты большинства начали процедуру о его отставке с должности главы украинского парламента. По его словам, соответствующее предложение подал председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

21 сентября лидер партии «Слуга народа» Александр Корниенко назвал отношения политсилы с Разумковым «сложной производственной ситуацией». По его оценке, действия спикера украинского парламента в последние время были «некомандными».

До этого советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил о торможении Разумковым ключевых инициатив лидера страны Владимира Зеленского в интересах третьих лиц.

При этом «Украинская правда» со ссылкой на источники уже сообщала о возможной отставке Разумкова с должности председателя парламента якобы из-за личного конфликта с Зеленским.

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