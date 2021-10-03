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Правящая в Грузии партия лидирует на местных выборах с 48,56%

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Партия «Грузинская мечта» лидирует с 48,56% голосов на местных выборах в Грузии. Это следует из данных ЦИК республики после подсчета 38,63% бюллетеней.

К ним едет фантазер: зачем Саакашвили прибыл в Грузию
И как эта провокация отразится на ходе местных выборов 2 октября

При этом за оппозиционный блок «Национальное движение», основанный экс-президентом Михаилом Саакашвили, проголосовал 31,23% избирателей.

На третьем месте — партия бывшего грузинского премьер-министра Георгия Гахарии «За Грузию». Она набирает 6,87%.

2 октября в Грузии завершилось голосование на выборах в местные органы власти. Жители республики избирали депутатов городских и районных собраний, а также мэров 64 муниципалитетов, в том числе Тбилиси.

Городские и районные собрания в Грузии комплектуются по смешанной системе — пропорциональной и мажоритарной. Проходной барьер для тбилисского горсовета составляет 2,5%, для остальных муниципалитетов — 3%. Всего в выборах принимали участие 43 партии.

За день до выборов в грузинской столице был задержан Саакашвили после его возвращения в страну. Его поместили в тюрьму города Рустави. В отношении него возбуждено уголовное дело о пересечении границы страны. Политик в знак протеста объявил голодовку.

Перед приездом в Грузию он опубликовал обращение к гражданам республики, в котором призвал их пойти на муниципальные выборы. По его словам, он вернулся ради народа, несмотря на то что знает о своем немедленном задержании.

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