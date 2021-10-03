Экс-сотрудник обвинит Facebook в содействии беспорядкам у Капитолия

Экс-сотрудник Facebook намерен 3 октября обвинить компанию в содействии беспорядкам в Вашингтоне 6 января. Как отмечает газета The New York Times со ссылкой на письмо вице-президента компании Ника Клегга, это произойдет в эфире телеканала CBS.

Согласно изданию, в обвинительном выступлении бывший сотрудник будет ссылаться на изменения, введенные соцсетью в 2018 году. Тогда приоритет в новостной ленте был смещен в сторону сообщений от друзей и родственников, при этом новости от крупных изданий и больших компаний отображались только в глубине списка.

Именно это обстоятельство, по мнению экс-сотрудника, способствовало накалу политических дискуссий в соцсети, вылившихся в проникновение толпы в здание конгресса.

В свою очередь Клегг раскритиковал готовящиеся обвинения, отметив, что они «ведут к неверным умозаключениям».

«Социальные сети оказывали большое влияние на общество в последние годы, и Facebook часто становится местом, где разгораются дебаты, но это не означает, что Facebook или социальные сети в более широком понимании являются первостепенной причиной поляризации», — приводит издание его слова.

6 января сторонники Трампа после митинга ворвались в здание конгресса, где должно было пройти утверждение итогов состоявшихся в ноябре президентских выборов. Заседание было сорвано. Жертвами беспорядков стали пять человек, в том числе полицейский.

Федеральное бюро расследований возбудило более 160 уголовных дел. Наказанием по некоторым обвинениям в связи со штурмом Капитолия может стать лишение свободы до 20 лет.

Первым осужденным стал 38-летний житель Флориды Пол Ходжкинс. Его приговорили к восьми месяцам тюремного заключения «за препятствование усилиям конгресса по подведению итогов и подтверждению результатов голосования на выборах» президента США.

Президентские выборы в Соединенных Штатах состоялись 3 ноября 2020 года. На них 46-м президентом страны был избран кандидат от Демократической партии, бывший вице-президент и сенатор Джо Байден. До, во время и после дня выборов на тот момент действующий президент США Дональд Трамп и его соратники заявляли о широко распространенных нарушениях на выборах, однако прокуратура и официальные представители каждого из 50 штатов не обнаружили доказательств предъявляемых обвинений. После оглашения итогов голосования Трамп продолжал распространять заявления о своей победе на выборах. Кроме того, он признает себя победившим до сих пор.