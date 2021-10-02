Задержаны подозреваемые в убийстве супругов в Подмосковье

Подозреваемые в убийстве мужчины и женщины, чьи мумифицированные тела нашли в подмосковном Одинцово, задержаны. Об этом сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.

«Задержаны находящиеся в федеральном розыске подозреваемые в совершении особо тяжкого преступления мужчина 1990 года рождения и женщина 1989 года рождения», — сказала она.

По ее словам, погибшие были проживающей в этом доме супружеской парой.

«В ближайшее время задержанные лица будут доставлены в территориальное подразделение СК РФ», — отметила Петрова.

Ранее, 1 октября, старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий рассказала, что, по данным Следственного комитета, мумифицированное тело женщины найдено в кузове автомобиля марки «Газель», припаркованном у дома по улице Садовая в Одинцово, а мумифицированное тело мужчины — в подъезде на лестничном переходе в деревянной коробке.