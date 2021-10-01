СК возбудил дело после обнаружения двух мумифицированных тел в Одинцово

Следователи возбудили уголовное дело после обнаружения двух мумифицированных тел мужчины и женщины в Одинцовском городском округе в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГСУ СК России в пятницу, 1 октября.

Два мумифицированных тела женщины и мужчины с ампутированной ступней были найдены в четверг, 30 сентября. По данным РЕН ТВ, оба были убиты около трех месяцев назад. Тела могут принадлежать родителям молодой пары, которая снимала квартиру в этом доме. В съемной квартире были обнаружены ножовки, которыми, предположительно, и отрезали часть тела одной из жертв.

Тело женщины обнаружили в кузове автомобиля «Газель», припаркованного у дома на Садовой улице, тело мужчины нашли в подъезде на лестничном переходе в деревянной коробке, сообщает «Москва 24».

Житель дома в разговоре с телеканалом «360» ранее заявил, что наткнулся на деревянный ящик, от которого шел ужасный запах, еще накануне. В тот же день появились кадры с камеры видеонаблюдения дома, на которых мужчина вез большой, предположительно деревянный, ящик,

Следователи провели осмотр места происшествия, назначили судебно-медицинские экспертизы. Кроме того, возле дома нашли предметы, которые имеют значение для следствия. Планируется провести криминалистические и дактилоскопические судебные экспертизы, отмечает телеканал «Звезда».

Устанавливается местонахождение лиц, которые могут быть причастны к совершению преступления или обладать информацией об обстоятельствах случившегося, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Ранее 1 октября в Волосовском районе Ленинградской области обнаружили тела двух человек со следами огнестрельных ранений. Супругов — 47-летнего мужчину и 50-летнюю женщину — застрелили в деревне Реполка. Следователи устанавливают обстоятельства смерти семейной пары.