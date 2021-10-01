Врач заявила об удобстве экспресс-тестов на коронавирус

Экспресс-тесты на коронавирусную инфекцию не вызывают нареканий ни у пациентов, ни и у врачей. Об этом в пятницу, 1 октября, рассказала главный врач московской поликлиники № 219 Ирина Трасковецкая.

По словам специалиста, экспресс-тесты позволяют поставить диагноз за 10–20 минут, в отличие от ПЦР-тестов, которые требуют для своей верификации до 10 дней. Также она добавила, что после подтверждения диагноза пациенты получают необходимые медикаменты уже в кабинете врача, который сделал экспресс-тест.

«Это на несколько дней сокращает срок карантина для пациента и сокращает затраты драгоценного сейчас труда врача по диагностике и выдаче лекарств. Москва, по традиции, в данной ситуации выступает как локомотив. Думаю, что регионы, глядя на то, как это работает у нас, эту практику себе внедрят», — цитирует главврача НСН.

При этом Трасковецкая опровергла мнение, согласно которому экспресс-тесты позволяют предупредить распространение коронавируса.

«Это психологически более комфортно и удобно, потому что избавляет от необходимости ждать результата, а ожидание томительно в такой ситуации. Безусловно, это удобно для врачей, так как сокращает время постановки диагнозов, дает возможность раньше выявить болезнь и начать лечение. Самое главное — это экономия сил и врачей, и пациентов, необходимых для борьбы с болезнью», — заключила она.

Экспресс-тесты на COVID-19 позволят врачам и больным выиграть время и максимально оперативно начать лечение. Об этом главный врач диагностического центра № 5, доктор медицинских наук Павел Гуляев сообщил в беседе с агентством городских новостей «Москва».

Накануне заместитель мэра столицы по вопросам социального развития, руководитель оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве Анастасия Ракова рассказала, что с 1 октября всем пациентам с симптомами ОРВИ в Москве будут делать обязательное экспресс-тестирование на антиген к коронавирусу, сообщает телеканал «360».

21 сентября президент РФ Владимир Путин отметил, что в стране необходимо повысить темпы вакцинации против коронавируса. Глава государства уточнил, что важно подробно и квалифицированно отвечать на те вопросы, которые возникают у населения по поводу вакцинации против COVID-19. По словам российского лидера, только вакцинация поможет поставить заслон от заболевания.

В России с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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