Врачи в Подмосковье вытащили застрявшую в горле годовалого ребенка рыбью кость

Коломенские врачи вытащили рыбью кость из горла годовалого ребенка. Об этом сообщили в пятницу, 1 октября, в пресс-службе минздрава Московской области.

«В оториноларингологическое отделение Коломенской больницы бригадой скорой помощи был доставлен годовалый ребенок с рвотой и обильным слюнотечением. В результате проведенной диагностики специалисты выяснили, что у ребенка в горле застряла рыбья кость», — цитирует агентство городских новостей «Москва» сообщение регионального ведомства.

Кость проткнула младенцу небную миндалину и застряла.

«К счастью, для извлечения инородного тела наркоза или серьезного вмешательства не потребовалось, кость извлекли пинцетом. Малыш спокойно перенес все манипуляции», — сказал врач-оториноларинголог Юрий Пурдяхин.

Он добавил, что к рациону питания детей нужно подходить внимательно: отдавать предпочтение морским видам рыбы и следить за отсутствием костей в порции.

В апреле прошлого года, сосудистые хирурги, торакальные хирурги и оториноларингологи Находкинской больницы (Приморский край) провели уникальную операцию. Они вытащили из горла мужчины рыбную кость, с которой тот проходил неделю.

Уникальный случай медики планируют описать в научном журнале.