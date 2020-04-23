Врачи в Находке провели уникальную операцию по извлечению кости из горла

Сосудистые хирурги, торакальные хирурги и оториноларингологи Находкинской больницы (Приморский край) провели уникальную операцию. Они вытащили из горла мужчины рыбную кость, с которой тот проходил неделю.

Как рассказали представители краевого минздрава на своей странице в Instagram, у мужчины на шее образовалась опухоль, похожая на лимфоузел. Врачи не сразу смогли определить причины, но как выяснилось, в мягких тканях шеи пациента застряла рыбная кость длиной в 3 см, пишет РИА «Восток-Медиа».

Операция прошла успешно. Пациент чувствует себя хорошо и готовится к выписке.

Уникальный случай медики планируют описать в научном журнале.

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