Хирурги в Петербурге удалили из груди пенсионерки опухоль в 6,5 кг

В Санкт-Петербурге пенсионерке из груди удалили большую опухоль весом в 6,5 кг. Уникальную операцию провели хирурги Петербургского онкологического центра, сообщает пресс-служба комитета по здравоохранению города.

Новообразование обнаружили у 70-летней женщины во время плановой диспансеризации. Оно располагалось в грудной клетке и давило на внутренние органы, затрудняя дыхание. Опухоль была размером с лист формата А4 и весила 6,5 кг, уточняет телеканал «78».

Операция по удалению опухоли длилась четыре часа и прошла успешно. Легкое пациентки расправилось, его работа была восстановлена.

Сейчас пенсионерка готовится к выписке.

В январе сообщалось, что в Москве у 78-летней женщины, не ходившей к врачам 20 лет, обнаружили огромную опухоль. Пенсионерка обратилась к медикам с жалобами на увеличение живота и сильные боли, которые мучили ее в течение двух десятилетий. Приехать в больницу она решилась только из-за того, что в течение четырех дней испытывала проблемы со стулом.