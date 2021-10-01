Сервис оплаты проезда по ЦКАД запустили на «Госуслугах»

Сервис оплаты проезда по Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) и штрафов Ространснадзора запустили на «Госуслугах». Об этом сообщается на сайте правительства Московской области в пятницу, 1 октября.

После авторизации на портале пользователи смогут увидеть общую сумму неоплаченных штрафов, погасить задолженность можно в течение 20 дней.

Для оплаты проезда нужно перейти с портала на страницу «Автодор — платные дороги», сообщает телеканал «360».

В компании уточнили, что задолженность за проезд по платной дороге с системой «Свободный поток» необходимо погасить в течение пяти суток после поездки.

Штраф для водителей легковых автомобилей, которые вовремя не оплатили проезд, составляет 1,5 тыс. рублей, для грузовиков и автобусов — 5 тыс. рублей.

Президент России Владимир Путин запустил движение по последнему достроенному участку ЦКАД, которая проходит по территории Подмосковья и «новой Москвы» параллельно Московскому малому кольцу, 8 июля, напоминает «Ридус».