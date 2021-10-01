Прямой эфир
Общество
Путин наградил посмертно трех российских медиков за борьбу с COVID-19
Мир
Саакашвили объявил голодовку после задержания в Грузии
Мир
Посольство России в Черногории прокомментировало задержание Исмаилова
Экономика
Тиньков урегулировал спор с властями США на $506 млн
Общество
Самый сильный человек России умер от последствий коронавируса
Общество
Псаки отреагировала на данные о 700 тысячах умерших от COVID-19 в США
Мир
Чешский дипломат призвал ЕС объявить газовую войну России
Наука
Ученые рассказали о блокирующем ВИЧ и другие вирусы белке
Происшествия
В аэропорту Астрахани самолет зацепил крылом бензовоз

Сервис оплаты проезда по ЦКАД запустили на «Госуслугах»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сервис оплаты проезда по Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) и штрафов Ространснадзора запустили на «Госуслугах». Об этом сообщается на сайте правительства Московской области в пятницу, 1 октября.

Пассажиры потоком: интернет-трафик в московском метро вырос на треть
Операторы наблюдают рост потребления услуг на фоне отмены самоизоляции

После авторизации на портале пользователи смогут увидеть общую сумму неоплаченных штрафов, погасить задолженность можно в течение 20 дней.

Для оплаты проезда нужно перейти с портала на страницу «Автодор — платные дороги», сообщает телеканал «360».

В компании уточнили, что задолженность за проезд по платной дороге с системой «Свободный поток» необходимо погасить в течение пяти суток после поездки.

Штраф для водителей легковых автомобилей, которые вовремя не оплатили проезд, составляет 1,5 тыс. рублей, для грузовиков и автобусов — 5 тыс. рублей.

Президент России Владимир Путин запустил движение по последнему достроенному участку ЦКАД, которая проходит по территории Подмосковья и «новой Москвы» параллельно Московскому малому кольцу, 8 июля, напоминает «Ридус».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021