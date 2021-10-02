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Мое пополнение: как будет проходить осенний призыв в армию

Новобранцев будут тестировать на коронавирус на всех этапах, в войска они будут доставляться особыми маршрутами
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Мое пополнение: как будет проходить осенний призыв в армию
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2021-10-01 19:27:30
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Президент России Владимир Путин 1 октября подписал указ «О призыве граждан на военную службу». Во всех регионах страны начинают свою работу призывные комиссии. В ближайшие три месяца им предстоит отправить в войска 127,5 тыс. молодых людей. Уже второй год призыв проводится с учетом противоковидных ограничений. Количество посещений военкомата для юношей сведено к минимуму, по пути в войска команды новобранцев не контактируют с гражданскими, на всех этапах — барьерный контроль и тестирование. Как будет организована призывная кампания осени 2021 года и каковы итоги весеннего призыва, разбирались «Известия».

Инфекция не прошла

Как сообщил накануне старта осенней призывной кампании начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба (ГОМУ ГШ) генерал-полковник Евгений Бурдинский, для военкоматов оборонное ведомство заранее заготовило около 5 млн медицинских масок и более 200 тыс. тест-систем.

Генерал констатировал, что прошедшей весной военные не допустили проникновения коронавирусной инфекции в войска в ходе призыва. По словам начальника ГОМУ ГШ, тогда изучение граждан перед призывом проводилось дистанционно. Необходимые сведения о них собирали по телефону или через интернет, чтобы лишний раз молодые люди не приходили в военкомат.

Мое пополнение
тест на коронавирус
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Перевозки молодого пополнения в предыдущий призыв были организованы по маршрутам, исключавшим какие-либо контакты новобранцев с гражданскими. Аналогичные меры будут приняты и в эти месяцы, пояснил генерал.

Замначальника Главного центра военно-врачебной экспертизы Минобороны РФ Виталий Черкашин накануне начала призыва рассказал «Известиям», что в ходе весенней кампании молодые люди разделялись на потоки при медицинском освидетельствовании, на призывных и сборных пунктах проводилась дезинфекция, медосмотр был барьерным, велись термометрия, тестирование на COVID-19 на сборных пунктах, все новобранцы получали маски.

Всего в рамках весеннего призыва на антитела к коронавирусу было протестировано более 135 тыс. призывников, сообщил Черкашин. На самоизоляцию отправили 450 человек.

По словам Евгения Бурдинского, во время призыва необходимо обратить особое внимание на то, чтобы новобранцы не переохлаждались по пути следования к местам службы. При задержках рейсов транзитных воинских команд они должны быть размещены на пунктах приема и отправки личного состава и обеспечены горячим питанием.

Мое пополнение
призывной пункт
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Отдельно остановился начальник ГОМУ на проблеме призывников из районов, пострадавших этим летом от паводков. Напомним, наводнениям подверглись территории в Амурской области, Забайкалье, Хабаровском крае, в Крыму, Краснодарском крае и других регионах. Как отметил Евгений Бурдинский, при призыве юношей из таких районов необходим индивидуальный подход, решение должно приниматься только после бесед с призывником и его родителями и с учетом их пожеланий.

Будет им наука

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В ходе осеннего призыва Минобороны продолжит комплектовать научные, научно-производственные и спортивные роты, рассказал начальник ГОМУ ГШ. В научных подразделениях бойцы участвуют в исследованиях и опытных разработках. После «дембеля» лучшие из них могут получить предложение работы в научных институтах и конструкторских бюро. Как отметил Евгений Бурдинский, оборонное ведомство рассматривает личный состав научных рот как кадровый потенциал и будущее военной науки. Минувшей весной в эти подразделения были направлены 363 человека более чем из 3,5 тыс. желающих.

Научно-производственные роты были созданы на базе предприятий военно-промышленного комплекса. Они непосредственно принимают участие в выполнении гособоронзаказа. Всего в системе Минобороны функционирует четыре таких подразделения, весной на их комплектование направили 109 призывников.

В пять спортивных рот в ходе весеннего призыва были направлены 188 граждан, входящих в состав сборных команд России по 46 олимпийским видам спорта.

С 18 и старше

Говоря об итогах весеннего призыва этого года, генерал-полковник Евгений Бурдинский рассказал, что в войска было направлено 134 тыс. молодых людей. Все новобранцы с момента прибытия на сборный пункт ставились на все виды довольствия, получали горячее питание, а перед непосредственной отправкой в войска снабжались банковскими и персональными электронными картами.

Мое пополнение
призывной пункт
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Начальник ГОМУ ГШ констатировал, что средний возраст призывников увеличился: с 2016 года численность 18-летних новобранцев сократилась на 4%. В войска приходят более взрослые молодые люди, зачастую после окончания средних специальных учебных заведений. Так, если в 2016 году 45% призывников имели среднее профессиональное образование, то по итогам прошедшего призыва их доля составила более 66%.

Во всем, что связано с призывом на военную службу, за последние десятилетия произошли колоссальные изменения, рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин.

Раньше призыв больше напоминал угон то ли в рабство, то ли в орду, и количество уклонистов в стране измерялось тысячами, — вспоминает эксперт. — Одним из главных вопросов родителей юношей был: «что придумать, чтобы сына не забрали в армию». Сегодня же это абсолютно рутинное мероприятие. Было время, когда призывников не хватало даже для того, чтобы укомплектовать боевые части, сейчас же запланированные 127 тыс. — это ровно то, что нужно для комплектования должностей, где могут исполнять обязанности призывники.

До 2010-х годов призыв был самым настоящим стрессом для огромной части страны, напомнил Владислав Шурыгин.

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— Мы жили в эпоху, когда сообщения о беспределе в армии, дедовщине, «землячествах» были постоянным фоном. В последние же годы эти проблемы стали редко встречающейся страшной экзотикой, а не нормой, как это было раньше. Опять же до последнего десятилетия призыв фактически был своего рода поражением в правах. Когда люди уходили в армию, было понятно, что они будут питаться впроголодь, носить форму, в которой летом жарко, зимой холодно, и т.д. Для сегодняшних призывников служба в армии — в определенной степени оздоровительный санаторий. Многие люди попадают в такие условия, которых не имели до службы. Там не только питание, но и система здравоохранения, бытовые условия и многое другое.

Здоровее будут

За весеннюю призывную компанию медкомиссию прошли более 672 тыс. человек, уточнил Виталий Черкашин. По его словам, по итогам кампании годными к военной службе медкомиссии признали 73,5% призывников. Весной 2020 года этот показатель составлял 76,4% и держался на уровне около 75–76% начиная с 2016 года. Некоторое снижение весной 2021-го Виталий Черкашин объяснил тем, что относительно недавно ужесточились требования к здоровью новобранцев. «Так, ограничения по состоянию здоровья применяются к гражданам, имеющим риск внезапной смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, а также в отношении граждан после перенесенного туберкулеза», — отметил он.

Мое пополнение
армия
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

В ходе весеннего призыва этого года главный военно-врачебный эксперт Минобороны Андрей Дацко рассказал «Известиям», что до 2020 года молодых людей, которые заболевали туберкулезом, после излечения перемещали в группу наблюдения, и если не было рецидивов, призывали на службу. Но затем военные решили, что если есть даже небольшой риск, не следует подвергать опасности воинские коллективы. В итоге однажды перенесенный туберкулез стал основанием для полного освобождения от службы.

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