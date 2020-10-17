Солдаты неудачи: призывникам предлагают фальшивые справки для отсрочки

Интернет пестрит объявлениями, обещающими за определенную (и часто немалую) мзду оформить справку о болезни, дающую призывнику право на отсрочку, а то и помочь с передачей «кому надо» взятки. Даже если предприимчивые граждане исполняют свои обещания, призывники и их родители оказываются ввязанными в откровенную уголовщину. Но в большинстве случаев мошенники просто испаряются с деньгами, оставив на память о себе лишенные какой-либо силы бумажки. При этом многие жертвы подобных схем просто не знают о возможности легального получения отсрочки или прохождения альтернативной службы. Подробности — в материале «Известий».

В справке нет смысла

Дзержинский районный суд Перми приговорил двух жительниц города к трем годам условно (с испытательным сроком три года) по ч. 2 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное группой лиц») и ч. 2 ст. 327 УК РФ («Подделка официального документа»). Женщины изготавливали поддельные медицинские документы о наличии у призывника заболевания, дающего право на отсрочку либо освобождение от призыва на воинскую службу. Всего судом было установлено 48 эпизодов преступной деятельности предприимчивых дам.

По словам председателя Общероссийской общественной организации «Комитет солдатских матерей России» Флёры Салиховской, если у призывника действительно (или предположительно) есть какое-то хроническое заболевание, он должен представить в военкомат копию медицинских документов, подтверждающих недуг.

Солдаты неудачи Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Справку в любом случае проверят.

— Призывник проходит медкомиссию. Если он приносит справку, призывная комиссия отправляет его в стационар, который прикреплен к этому военкомату, где его обследуют для подтверждения диагноза. Если у него настоящее заболевание, он обязательно предъявит жалобы [и тоже направят на обследования]. То есть поддельная справка не имеет смысла, — отметила Салиховская.

«Расписание болезней», ранжирующее заболевания по пяти пунктам, соответствующим разным уровням годности к службе, содержится в постановлении правительства №565 «Об утверждении положения о военно-врачебной экспертизе». Таких степеней пять: «А» (годен), «Б» (годен с незначительными ограничениями), «В» (ограниченно годен), «Г» (временно не годен) и «Д» (не годен). Некоторые болезни мочеполовой или эндокринной системы, резко выраженные стойкие психические нарушения (к примеру, шизофрения) однозначно являются поводом для признания не годным к службе.

Солдаты неудачи Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Кроме медицинских, есть и другие обстоятельства, позволяющие избежать службы в армии. Это, например, наличие двух и более детей у призывника или осуществление им ухода за близкими родственниками-инвалидами, находящимися на его попечении. Также отсрочка положена учащимся очных отделений вузов. Полный список причин для законного получения отсрочки от службы изложен в ст. 24 ФЗ № 53 «О воинской обязанности и военной службе».

Если ты пацифист

Но что делать, если молодой человек не хочет идти в армию по религиозным или иным идейным соображениям? Как говорит председатель совета директоров Национальной ассоциации объединений офицеров запаса Вооруженных Сил Владимир Богатырёв, « если не хочешь служить, можно сказать, что в силу каких-то убеждений не можешь брать в руки оружие, и отслужить альтернативную службу».

Согласно ст. 2 ФЗ №113 «Об альтернативной службе в армии», призывник может выбрать альтернативную службу, если несение военной службы противоречит его убеждениям или вероисповеданию. Кроме того, выбрать альтернативную службу могут представители малочисленных народов России, ведущие традиционный образ жизни, осуществляющие традиционную хозяйственную деятельность и занимающиеся традиционными промыслами.

— Достаточно заявить о наличии каких-то убеждений, препятствующих службе. Доказать и проверить это невозможно, — говорит Владимир Богатырёв.

Солдаты неудачи Фото: ТАСС/EPA/ANATOLY MALTSEV

Согласно приказу Минтруда № 84, в 2020 году призывники могут выбрать в качестве альтернативы работу гардеробщика, дворника, матроса, оленевода, няни и других. Однако работать придется 18 месяцев, на полгода дольше, чем служить в армии. По словам Богатырёва, немногие пользуются такой возможностью:

— Проще год отслужить, и всё.

Когда служба неизбежна

Тем не менее призывники ищут способы «откосить» при помощи сомнительных контор. Но это может привести к уголовной ответственности и для заказчиков, и для исполнителей.

— В определенных случаях возможно привлечение за уклонение от призыва на военную службу и привлечение за использование поддельных документов, — пояснил юрист правозащитной группы «Гражданин и Армия» Арсений Левинсон.

Солдаты неудачи Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Речь о ст. 328 («Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы») и ст. 327 («Подделка, изготовление или оборот поддельных документов») УК РФ. По словам Левинсона, использование любого поддельного документа, который возлагает какие-то права и обязанности, является уголовным преступлением. Если же дело доходит до передачи взятки должностному лицу военкомата, то отвечать придется уже по ст. 291 УК («Дача взятки»).

А вот служить придется отправиться всё равно.

— Даже если доказательств умысла на совершение преступления не находят, решение об освобождении от призыва на военную службу без оснований, предусмотренных законом, и выдачу военного билета признают незаконными, и [человек] будет подлежать призыву до 27 лет. Незаконно полученный военный билет аннулируют по иску прокуратуры, — подчеркнул юрист . «Известия» направили запрос в пресс-службу МВД России для уточнения числа возбужденных уголовных дел в отношении призывников за предъявление поддельной справки или попытки дачи взятки для получения военного билета.

Солдаты неудачи Фото: РИА Новости/Алексей Майшев