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Под Иваново пассажирский поезд столкнулся с легковым автомобилем

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Пассажирский поезд «Орлан» столкнулся с легковым автомобилем в Ивановской области. Об этом в пятницу, 1 октября, сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

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«Сегодня около 15:30 в Тейковском районе на 1-м км автодороги деревня Сидорино – озеро Рубское водитель 1961 года рождения, управляя автомобилем «Хендэ Гетц», выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора, где совершил столкновение с пассажирским поездом «Орлан», следовавшим из Гаврилов Посада в Иваново», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадал один человек — водитель автомобиля. На данный момент он госпитализирован.

Ранее, 26 августа, в Саратовской области произошло столкновение пассажирского поезда и легковушки. Поезд № 86 Москва–Махачкала и автомобиль «УАЗ Патриот» столкнулись на регулируемом железнодорожном переезде. В результате погибли водитель машины и два пассажира.

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