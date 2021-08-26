Три человека погибли при столкновении машины и поезда под Саратовом

Столкновение пассажирского поезда и легковушки произошло в Саратовской области. В результате аварии погибли три человека. Об этом сообщается в четверг, 26 августа, на сайте Приволжской железной дороги.

Поезд № 86 Москва–Махачкала и автомобиль «УАЗ Патриот» столкнулись на регулируемом железнодорожном переезде в четверг около 15:15.

«Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось», — говорится в сообщении.

В результате погибли водитель легковушки и два пассажира. Они скончались на месте, сообщается на сайте kp.ru. Обстоятельства выясняются.

Поезд не сошел с рельсов, но из-за аварии задержался более чем на час, сообщает телеканал «360».

Ранее, 21 августа, два человека погибли, еще двое госпитализированы в тяжелом состоянии в результате столкновения легкового автомобиля с грузовым поездом в Гафурийском районе Башкирии. Водитель Ford Focus выехал на пути на запрещающий сигнал светофора, где столкнулся с товарным поездом.