Два человека погибли в ДТП с грузовым поездом в Башкирии
В результате столкновения легкового автомобиля с грузовым поездом погибли два человека, еще двое госпитализированы в тяжелом состоянии, сообщает 21 августа пресс-служба регионального МЧС.
Авария произошла в субботу утром в Гафурийском районе республики на 103-м км железнодорожного переезда «Белое озеро — Дарьино». По данным ведомства, водитель Ford Focus выехал на пути на запрещающий сигнал светофора, где столкнулся с товарным поездом.
«По предварительной информации в результате ДТП погибли два человека, двое пострадали. Сотрудники МЧС России произвели деблокирование. Пострадавшие направлены в больницу г. Стерлитамак (состояние тяжелое)», — сказано в тексте.
В ведомстве добавили, что схода состава из-за происшествия не допущено.
Ранее в этот день в Псковской области иномарка столкнулась с грузовиком, в результате три человека погибли. Легковой автомобиль Kia выехал на встречную полосу и столкнулся с большегрузом Volvo. Трое погибших находились в легковушке.