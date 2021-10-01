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На Украине ранили водителя главы Госархива страны

Глава государственной архивной службы Украины Анатолий Хромов сообщил о стрельбе в его водителя
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Глава государственной архивной службы Украины Анатолий Хромов сообщил, что его водителя обстреляли в Киеве. Мужчина был ранен, в настоящее время его жизни ничто не угрожает. Об этом 1 октября сообщил глава Госархива страны в Facebook.

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«Вчера я был в служебной командировке в Виннице. Ездил поездом, служебное авто осталось в архивном городке на Соломенской, 24. В это время из соседнего дома по моему водителю, который находился рядом с гаражом в архивном городке, был произведен выстрел (или несколько). Пуля или дробь задела подбородок Сергея, угрозы здоровью или жизни нет», — написал Хромов в соцсети.

В данный момент возможный стрелок задержан. Его мотивы неизвестны.

В полиции Киева сообщили, что в Соломенском районе города был задержан местный житель, ранивший из пневматической винтовки прохожего. Злоумышленник был задержан, ему грозит до семи лет лишения свободы. Связаны ли эти случаи, в полиции не уточнили.

Ранее, 22 сентября, на Украине обстреляли автомобиль первого помощника президента Украина Сергея Шефира. В результате был ранен водитель. Правоохранители заявили, что уже выяснили, какими пулями стреляли в помощника президента Украины.

В тот же день глава нацполиции Украины Игорь Клименко заявил, что рассматриваются три версии произошедшего. Нападение могло быть совершено с целью давления на высшее руководство страны, с целью дестабилизации политической ситуации в нашей стране, «в том числе рассматривается версия при участии спецслужб иностранных стран», добавил Клименко.

Депутат Госдумы Леонид Калашников сообщил «Известиям», что к словам о возможном «российском следе» в покушении на советника президента Украины нужно относиться как к провокации. Сам Шефир после инцидента заявил, что покушение на него является попыткой запугать высшие эшелоны власти.

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