Президент НАНГС Хайков назвал СП-2 решением проблем с газом на Украине

Ситуацию с доступностью газа и снижением цен на него может сильно облегчить запуск трубопровода «Северный поток – 2», но именно Украина больше всех прикладывает усилий, чтобы его остановить, таким образом загоняя себя в еще больший экономический тупик. Об этом заявил «Известиям» президент, председатель правления Национальной ассоциации нефтегазового сервиса (НАНГС), председатель комиссии по вопросам инновационного развития общественного совета при Минэкономразвития России Виктор Хайков.

Таким образом он прокомментировал остановку транзита российского газа в Венгрию через Украину.

«Во-первых, Украина теряет около $200 млн в год дохода за сам транзит», — сказал Хайков в пятницу, 1 октября.

По его словам, остановка транзита газа через Венгрию автоматически влечет за собой снижение экономических возможностей по поддержанию ГТС Украины в «более-менее приемлемом состоянии». Он отметил, что транзит и далее будет снижаться, а значит, в определенный момент ГТС станет «просто нецелесообразно содержать».

Кроме того, украинская газотранспортная система теперь лишилась «значительной доли дешевого виртуального реверса газа из Венгрии, так как примерно 90% реверса было венгерским», констатировал президент НАНГС.

Теперь, по его словам, Киеву придется «физически» покупать газ по рыночной цене в Европе, США или России. В первых двух случаях необходимо будет адаптировать свою ГТС для возможности поставок из Европы, на что требуются время и деньги, которых у Украины нет. Кроме того, учитывая недостаток газа в самой Европе, из-за чего цены практически ежедневно бьют максимальные исторические рекорды, кроме РФ больше поставлять газ Украине «фактически некому», считает Хайков. Если же Украина сможет с кем-то договориться, то это будут близкие к спотовым цены, которые страна себе не может позволить, добавил он.

Председатель правления НАНГС отметил, что все это происходит перед отопительным сезоном. Потребление газа на Укране, по его словам, уже сокращается промышленностью и населением и впереди «еще большие ограничения с одновременным глубоким экономическим кризисом».

Ранее в пятницу «Газпром» начал поставлять газ в Венгрию через газопровод «Балканский поток» и трубопроводы Юго-Восточной Европы в обход территории Украины. «Балканский поток» является продолжением «Турецкого потока». Газовый холдинг и Будапешт подписали контракт сроком на 15 лет 27 сентября. Документ предполагает поставку 4,5 млрд куб. м этого ресурса ежегодно в обход украинской территории.

В пресс-службе компании «Оператор ГТС Украины» заявили, что Киев лишился возможности виртуального импорта газа из Венгрии из-за прекращения транзита, отметив, что маршрут был якобы наиболее экономически выгодным. При этом «Нафтогаз Украины» признал право «Газпрома» прекратить транзит через Украину, отметив, что это предусмотрено действующим транзитным контрактом между двумя странами.

В свою очередь, Алексей Коренев, аналитик ГК «Финам», заявил «Известиям», что вопрос доставки — это не вопрос покупателя, а вопрос продавца. Осуждать Венгрию в этой ситуации, по его словам, «совершенно бесполезно».

Строительство газопровода «Северный поток – 2» завершили 10 сентября. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.

15 сентября в Восточном комитете германской экономики заявили «Известиям», что «СП –2» физически завершен и может быть введен в эксплуатацию не ранее февраля 2022 года.