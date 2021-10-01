В Минобрнауки указали на возможность вузов принимать решение о формате обучения

Решение о переводе вузов на дистанционный формат обучения могут принимать сами образовательные организации в зависимости от ситуации, связанной с COVID-19 в каждом регионе. Об этом сообщила в пятницу, 1 октября, пресс-служба Минобрнауки РФ.

«Решение о переходе на обучение с применением исключительно дистанционных образовательных технологий принимается руководством вуза с учетом эпидемиологической ситуации в каждом конкретном субъекте на основании решений органов исполнительной власти регионов и Роспотребнадзора», — рассказали в пресс-службе «Интерфаксу».

Ранее, 27 сентября, глава ведомства Валерий Фальков отметил, что Министерство образования и науки пока не планирует переводить учащихся вузов на дистанционный формат обучения. Он добавил, что все сугубо индивидуально, касательно отдельно взятого региона страны.

24 сентября сообщалось, что вузам разрешили проводить итоговую аттестацию в 2021/22 учебном году дистанционно с помощью Единой биометрической системы (ЕБС). Такой вид сдачи экзамена ориентирован на студентов, которые обучаются по программе бакалавриата, специалитета и магистратуры.

Как сообщалось 21 августа, глава Центра имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург призвал российских студентов пройти вакцинацию от коронавируса в преддверии учебного года.

В России с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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