Выход на платформу: как будут регулировать новую форму занятости

В Москве 30 сентября прошло первое заседание рабочей группы по регулированию платформенной занятости. Ранее Центр стратегических разработок провел независимое исследование, которое включало в себя анализ российской и зарубежной практик выстраивания отношений между платформами и провайдерами услуг. Для проверки и обсуждения полученных результатов были приглашены представители бизнеса, власти и общественных организаций. Что думают эксперты о новой форме занятости — выясняли «Известия».

Кто работает с платформами и зачем

Для абсолютного большинства россиян, сотрудничающих с цифровыми платформами (86%), они являются источником основного дохода, у 55% имеются и другие источники, но заработок там зачастую ниже.

Почти у половины курьеров и таксистов работа через цифровые платформы — единственный источник дохода, у 40% — не единственный, но обеспечивает более половины заработка. В сфере предоставления других услуг единственным источником поиска клиентов и финансовых поступлений платформы стали у 37% работников, 43% они обеспечивают больше половины заработка.

Что касается портрета платформенного занятого, 68% — граждане России, 77% не делают пенсионных отчислений, 41% имеет среднее материальное положение. В среднем такие люди работают 27 часов в неделю и заработок у них, за исключением жителей Москвы и Петербурга, выше, чем средняя зарплата по региону, доход составляет в среднем 408 рублей в час. В некоторых городах наблюдается разница более чем в два раза.

Главным плюсом такого вида занятости люди считают высокий уровень автономии, а главным минусом — отсутствие социальных гарантий. Наиболее востребованными из них, по результатам исследования, стали ежегодный оплачиваемый отпуск, декретный отпуск, медицинское страхование и выплаты в связи с травматизмом. Наименее важными опрошенные пользователи платформ назвали больничный и пенсию выше минимального уровня.

При этом 43% платформенных занятых планируют в будущем жить за счет пенсии, но лишь 23% делают добровольные пенсионные взносы. То есть 20% рискуют остаться без пенсии, и половина из них об этом даже не знает.

Кто должен обеспечить соцгарантии платформенным занятым

На первом заседании экспертам предложили высказать свое мнение о том, кто должен финансировать социальные гарантии, должны ли они быть государственными или частными, обязательными или добровольными, а также должен ли их объем влиять на квалификацию отношений с платформой как трудовых.

Замглавы Федеральной налоговой службы Андрей Бударин предложил для начала сверить цифры — в соответствии с его данными по самозанятым, которые составляют львиную долю пользователей платформ, тех, кто не делает никаких пенсионных отчислений, насчитывается гораздо больше.

— Из 3 141 618 самозанятых фактически за всё время работы что-то перечислил в Пенсионный фонд 13 661 человек, — сообщил он. — Это всё при том, что эта история очень активно нами пиарилась через мобильные приложения, мы рассылки делали, доводили до их сведения, что есть такая возможность, делали интеграцию с Пенсионным фондом. Всё в мобильном приложении реализовано по лайтовому принципу — начать платить в Пенсионный фонд это вопрос буквально двух кликов, не надо никуда ходить, никакие заявления писать. Это ключевая и уже избитая история о том, верят ли люди в необходимость осуществления этих выплат.

По мнению представителя ФНС, сейчас единственный вариант — делать эту историю добровольной.

— Пока у людей не появится четкое понимание, зачем платить, и не появится ощущение справедливости взноса и корреляции между уплачиваемыми сейчас суммами и получаемым потом обеспечением, они добровольно платить не будут, — сказал он. — А принудительная история здесь не поможет, они просто уйдут в тень.

Принцип добровольности, по словам Бударина, должен соблюдаться и в части покупки социально-страховых полисов, и в плане пенсионного обеспечения.

— Другой вопрос, что это был бы слишком резкий переход на полное самообеспечение, — подчеркнул он. — Определенный уровень социальных гарантий, какой-то минимальный, он должен, конечно, гарантироваться государством. Мы до сих пор имеем принципы солидарного финансирования пенсионного обеспечения — уплачивая в Пенсионный фонд, мы выплачиваем не только на собственную пенсию, а активно участвуем в содержании пенсионеров текущих. И этот принцип одним взмахом не должен ломаться, и навряд ли это вообще будет происходить. Я пытаюсь сказать, что сейчас нужно создавать переходный этап.

Представитель ФНС также предупредил о возникновении новых форм отношений.

— Мы должны просто подготовиться к тому, что границы традиционных трудовых отношений будут размываться , — подчеркнул он. — И пытаться любыми способами платформенную занятость или любые аналогичные формы занятости загонять в формат трудовых отношений мне кажется утопией.

Бударин подчеркнул, что принуждать, не имея достаточно работающих механизмов контроля, — очень плохой сценарий.

— Нужно находить способы заинтересовать как платформу, так и платформенно занятых, чтобы они шли в удобную для себя среду, которую мы им должны создавать для того, чтобы они не только платили налоги, но и приобретали необходимые им социальные и пенсионные гарантии . Нам видится абсолютно правильной история, когда обеспечение самого себя становится задачей работающего человека, он имеет достаточно низкий процент налоговых обязательств и имеет относительно традиционной трудовой занятости больший буфер средств, которые он может потратить на самостоятельное формирование своих гарантий, социальных или пенсионных.

Как платформы помогут государству

С тем, что предоставление социальных гарантий должно быть добровольным, согласился и сооснователь YouDo Алексей Гидирим.

— Заставить не получится, — подтвердил он. — Мы больше года назад внедрили медицинские страховки, у нас есть страхование ответственности исполнителя, мы серьезно думаем о том, каким образом создавать другие продукты для людей, которые взаимодействуют с нашей платформой. И не потому, что нам кто-то сказал, что нам это нужно делать, а потому что мы понимаем, что таким образом мы сможем в будущем конкурировать за этих же пользователей. Мы знаем прекрасно, что сегодня происходит на рынке труда, никому не хватает людей. И при прочих равных кто что будет выбирать? Люди голосуют ногами, и в этом смысле они проголосуют там, где им просто будет удобнее.

Также он отметил, что обсуждение и разработка механизмов взаимодействия с платформенными занятыми может помочь государству избавиться от устаревших механизмов.

— В части обязательных и необязательных вещей, мне кажется, что при всём уважении к государству, оно обросло очень неэффективными старыми моделями, которые нужно просто хирургическим образом отрезать, и в этом смысле платформы могут просто помочь государству часть функций выполнять более эффективно, — полагает он. — Ну, например, в части медицинских страховок мы видим, что модели коммерческих страховок выглядят более эффективно, чем то, что предлагает государство. Платформы, другие игроки могут помочь государству посмотреть на ту проблематику, которая есть, через призму того, чем оно сможет там помочь. Я вижу, что это должны быть партнерские взаимоотношения.

Как снизить финансовые риски для платформ

GR-директор SkyEng Макар Гончаров призвал разделять разные сферы услуг и в зависимости от этого определять потребности работников.

— У нас, например, среди учителей, преподавателей проблема отпуска не стоит так остро , — подчеркнул он. — Многим людям в нашей компании некомфортно получать отпускные, потому что ты их получаешь сначала, шикуешь месяц, а потом начинаешь сводить концы с концами. У нас ни у кого нет ДМС, это привилегия дорогая и для нас, и для преподавателей. И каждый сам для себя выбирает. А если самозанятый захочет машину личную?

Он пояснил, что в его компании для желающих получить качественные услуги в частных клиниках есть система скидок, кто-то этим пользуется, кто-то нет. Также нельзя назвать острым в преподавательской онлайн-среде вопрос о декретном отпуске и больничном.

— У нас очень много мам, которые работают с нами в декрете, они сами выбирают количество часов, которое им нужно, они сами планируют свой день, уходят и приходят, когда надо, — рассказал он. — Что касается больничного, конечно, если это больничный больше двух-трех месяцев, то тебе и официальное трудоустройство не поможет, ты будешь болеть и не будешь получать деньги. А если ты уходишь на краткий срок, то, конечно, мы даем определенные гарантии.

Гончаров рассказал, что компания предпочитает обучать людей — проводит курсы финансовой грамотности, рекомендует курсы при Минфине, подкасты Московской биржи, а некоторые преподаватели сами формируют свою пенсию в негосударственных пенсионных фондах. Что касается признания трудовых отношений и пенсионной нагрузки, это будет не слишком правильно, и стоило бы, по его мнению, обсудить, как компании защитить от риска признания трудовых отношений.

— Мы не получаем эти деньги из воздуха, — подчеркнул он. — Для нас любая цифра, любая сумма — это дополнительная нагрузка, которую мы не возьмем извне, нам придется эти расходы перекладывать на плечи наших потребителей, что приводит в конечном счете к росту цены услуги. Мы не можем перераспределять деньги из других сервисов.

В чем опасность зарегулированности

Гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев, в свою очередь, предупредил об опасности зарегулированности.

— Нужно быть очень острожными с подходом к социальным гарантиям, чтобы вместо лучше хуже не получилось. Именно потому, что мы должны будем вести какие-то реестры, заводить какие-то дополнительные оценочные механизмы. Как только мы начнем это делать, мы страна великая, нам только дай людей расставить в ряд, это мы так умеем, как ни одна страна в мире. И после этого всё, что мы здесь обсуждаем, просто исчезнет. Поэтому опасно возвращение к идее трудовых отношений.

Также он предложил ввести мораторий на улучшения.

— Наше исследование показало, что люди боятся улучшений , — сообщил он. — Во-первых, многовековой российский опыт показывает, что как только делают лучше, потом становится хуже. Как только вы вводите закон, все говорят — нет, давайте только без этого. Давайте подождем с улучшениями до конца эксперимента, а пока будем набирать информацию . Потому что в чем сила объекта, о котором мы говорим? Он живет сам. Не силой власти и приказа сверху, а сам, давайте его живым и оставим.

По поводу социальных гарантий он задался вопросом: за чей счет банкет?

— Если мы проводим социальные гарантии через систему неких институтов, то банкет будет очень дорогой, — заявил он. — Может быть, вместо социальных гарантий мы создадим социальную инфраструктуру по накоплению? Чтобы у людей была возможность копить, платить за врачей. Потому что очень часто оказывается платить легально отдельному врачу выгоднее, чем покупать ДМС. Потому что, как только появится пенсионный фонд, он объективно потребует на свое содержание существенную часть того, что в него вкладывают. Не потому, что он плохой и там люди плохие, и нас не любят. Это институт, у него свои правила игры.

Собираемость налогов, по мнению Журавлева, — задача правительства, а не платформ, это не фискальный механизм.

— Наше государство сумеет налоги собрать и без нас, оно делает это классно, лучше, чем кто бы то ни было, — полагает он. — Давайте искать нетривиальные решения, не создание профсоюза таксистов или системы взаимопомощи, а создание именно инфраструктуры для накопления заработанного. Всё равно больше, чем человек заработает, у него не будет. Это советская власть нам могла давать деньги, потому что она их сама рисовала. Сейчас, к сожалению, деньги приходится не рисовать, а зарабатывать.