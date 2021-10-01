В КНДР заявили о проведении испытаний новой зенитной ракеты

Северная Корея провела испытания новой зенитной ракеты, сообщает 1 октября государственное информационное Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Отмечается, что испытания прошли 30 сентября.

«Национальная академия обороны провела испытательные стрельбы с целью проверки работоспособности стартовой площадки, детектора и боемашины, а также всесторонних боевых характеристик недавно разработанной зенитной ракеты», — сказано в тексте.

В северокорейском оборонном ведомстве назвали характеристики новой ракеты потрясающими. По данным военных, у ракеты были значительно увеличены скорость, точность наведения, а также дальность поражения воздушной цели. Кроме того, были внедрены такие важные технологии, как двойное управление.

29 сентября Северная Корея испытала гиперзвуковую ракету нового типа «Хвасон-8».

В свою очередь в комитете начальников штабов вооруженных сил Республики Корея сообщили, что разработка КНДР гиперзвуковых ракет находится на ранней стадии и пока не представляет угроз.

При этом Сеул выразил обеспокоенность появлением у КНДР гиперзвукового оружия. По мнению экспертов, Северная Корея могла проводить испытания гиперзвукового планирующего управляемого блока (Hypersonic Glide Vehicle, HGV).

Совет Безопасности ООН 30 сентября включил в повестку своего заседания обсуждение ситуации с недавними пусками ракет Северной Кореей. Отмечалось, что совещание носило закрытый характер.

В этот же день северокорейский лидер Ким Чен Ын отверг предложение Соединенных Штатов о диалоге. По его словам, такие призывы — не более чем фасад, с помощью которого американцы намерены «прикрыть свои враждебные действия».