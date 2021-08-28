Бастрыкин поручил ГСУ СК провести проверку после массовой драки в Москве

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководству столичного главка СК провести проверку по факту массовой драки в центре Москвы.

Драка произошла вечером 27 августа. По данным полиции, задержаны и доставлены в отдел были 49 человек. В отношении 15 составлены протоколы о мелком хулиганстве.

По данным СК, инициаторами драки стали порядка 10 иностранных граждан.

«Учитывая, что это уже не первый подобный инцидент в Москве за последнее время, председатель СК РФ поручил руководителю ГСУ по городу Москве Стрижову А.А. организовать доследственную проверку», — отмечается на сайте СК 28 августа.

Ранее в субботу было опубликовано видео драки. На кадрах видно, что несколько человек начинают потасовку на дороге.

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, в последнее время в Москве произошло несколько массовых драк, полиция провела рейды и задержания. Было принято решение о депортации около 200 человек.