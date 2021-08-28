Пассажирка бизнес-класса устроила скандал на борту самолета в Сочи

Пассажирка рейса из Сочи устроила скандал на борту самолета S7, сообщает 28 августа РЕН ТВ. Видео с возмущенной женщиной было опубликовано в Сети.

По данным журналистов, пассажирка сначала требовала включить кондиционер, а затем принести еду, несмотря на то, что посадка в лайнер еще не была завершена.

«Я за 50 тысяч лечу!» — возмущенно сказала женщина.

Бортпроводник на ее возгласы вежливо ответил, что не может исполнить требования, пока все пассажиры не закончат посадку.

14 июля транспортная полиция задержала в Магадане пассажира, который устроил дебош во время полета на борту самолета, следовавшего из Эвенска в северо-восточной части Магаданской области. Отмечалось, что 35-летний мужчина был пьян и нецензурно бранил других пассажиров.