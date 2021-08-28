Разведка США опубликовала доклад о происхождении коронавируса

SARS-CoV-2 не разрабатывался в качестве биологического оружия — к таким заключениям пришли американские ученые. Об этом говорится в тексте доклада, опубликованного на сайте директора Национальной разведки Соединенных Штатов, в пятницу, 27 августа.

«Мы считаем, что вирус не был разработан в качестве биологического оружия», — отмечается в документе.

Однако к единому мнению ведомствам, входящим в разведсообщество США, по данному вопросу прийти не удалось. Выдвигаются две вероятные гипотезы о происхождении коронавируса: естественный контакт с зараженным животным и инцидент в лаборатории.

«Большинство ведомств также дают оценку с низкой степенью уверенности, что SARS-CoV-2, вероятно, не был создан методами генной инженерии, однако два ведомства считают, что нет достаточно свидетельств для того, чтобы давать ту или иную оценку по этому поводу», — подчеркивается в докладе.

Кроме того, в докладе Национальной разведки отдельно оговаривается вопрос участия в исследовании Китая. Спецслужбы обратили внимание на «закрытость» страны, что, по их мнению, препятствует расследованию происхождения COVID-19.

Однако накануне, 26 августа, Пекин обратился к Всемирной Организации здравоохранения (ВОЗ) с просьбой проверить американские лаборатории на предмет истоков COVID-19. Китайское правительство продолжает указывать на маловероятность утверждения об утечке вируса из уханьской лаборатории.

24 августа органы разведки США представили американскому президенту Джо Байдену отчет о происхождении коронавируса, в котором отсутствуют четкие заключения по поставленной проблеме. Изначальной задачей исследования было решение вопроса, передался ли коронавирус от животного к человеку или же его распространение стало следствием утечки из лаборатории в Ухане.

Ранее в США продвигали версию об искусственном появлении коронавируса. Так, 20 мая в комитете палаты представителей США по разведке сообщили о «косвенных доказательствах» сведений о том, что утечка нового типа коронавируса SARS-CoV-2 произошла из Уханьского института вирусологии.

До этого, в конце марта, Всемирная организация здравоохранения опубликовала доклад по итогам поездки в январе в Китай для изучения COVID-19. Отмечалось, что специалисты не смогли прийти к однозначному выводу. Согласно итоговому документу, наиболее вероятной считается передача вируса между животными, а потом человеку, наименее вероятным — возникновение SARS-CoV-2 в лабораторных условиях. Тогда же исследователи не рекомендовали изучать гипотезу об утечке SARS-CoV-2 из лаборатории.