Правительство выделило еще более 7,8 млрд рублей на выплаты медикам

Правительство России выделило более 7,8 млрд рублей на стимулирующие выплаты медикам, участвующим в проведении вакцинации от коронавируса. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации в пятницу, 27 августа.

«Выделить из резервного фонда правительства Российской Федерации в 2021 году бюджетные ассигнования в размере 7827149,1 тыс. рублей Минздраву России на предоставление иных межбюджетных трансфертов <…>», — говорится в тексте документа.

Уточняется, что средства будут направлены на обеспечение выплат стимулирующего характера за дополнительную нагрузку медработникам, участвующим в проведении вакцинации против COVID-19, и расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медикам, которым предоставлялись указанные стимулирующие выплаты.

21 августа российское правительство приняло проект распоряжения о выделении в текущем году Минздраву средств на выплаты медикам, которые участвуют в вакцинации граждан против коронавируса.

Ранее, 16 августа, был опубликован указ президента России Владимира Путина о вручении наград более 250 медикам за вклад в борьбу с коронавирусом. Медицинских работников наградили орденом Пирогова, медалью ордена за заслуги перед Отечеством II степени, медаль Луки Крымского. Кроме того, некоторым были присвоены звания заслуженных врачей Российской Федерации и заслуженных работников здравоохранения.

Еще весной прошлого года глава государства распорядился выплатить медикам, которые работали с заболевшими коронавирусом, федеральную надбавку в период с апреля по июнь.

Уже в июне 2021 года президент сообщил о продлении специальных выплат медикам, оказывающим помощь пациентам с COVID-19. Путин отмечал, что на эти цели было направлено более 350 млрд рублей, их получили почти 1,2 млн работников здравоохранения. Российский лидер подчеркивал, что труд медиков «должен справедливо и достойно оплачиваться».

Масштабная вакцинация от COVID-19 проходит в России с 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона»и «КовиВак».

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