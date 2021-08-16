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Путин наградил более 250 медиков за вклад в борьбу с COVID-19

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Президент России Владимир Путин вручил награды более 250 медикам за вклад в борьбу с коронавирусом. Соответствующий указ был опубликован 16 августа на официальном интернет-портале правовой информации.

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Так, медицинские работники награждаются за «большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией (COVID-19) и самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга».

Медики были награждены орденом Пирогова, медалью ордена за заслуги перед Отечеством II степени, медаль Луки Крымского. Коме того, некоторым медицинским работникам были присвоены звания Заслуженных врачей Российской Федерации и Заслуженных работников здравоохранения.

В частности, за большой вклад в организацию работы по оказанию медицинской помощи, предупреждению и предотвращению распространения коронавирусной инфекции орденом Пирогова был награжден гендиректора Национального медицинского исследовательского центра кардиологии, главный внештатный кардиолог Минздрава РФ Сергей Бойцов.

Ранее, 26 июля, Путин также наградил медработников за вклад в борьбу с коронавирусом. Некоторым медикам была объявлена благодарность президента РФ. Также российский лидер наградил некоторых из медицинских работников почетной грамотой за заслуги в укреплении законности, защиту прав и интересов граждан, высокие показатели в служебной деятельности.

В России за минувшие сутки зафиксировали 20 765 новых случаев коронавируса, что стало минимумом с 29 июня. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки было зарегистрировано в Москве (1489), Санкт-Петербурге (1383) и Московской области (1362).

11 августа заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная сообщала, что ситуация с распространением COVID-19 в масштабах России стабилизировалась, но при этом остается напряженной.

В России продолжается масштабная вакцинация от коронавируса, прививку делают бесплатно всем желающим на добровольной основе. Всего в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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