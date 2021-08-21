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Правительство одобрило выплаты участвующим в вакцинации от COVID-19 медикам

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Правительство России приняло проект распоряжения о выделении в текущем году Министерству здравоохранения средств на выплаты медицинским работникам, участвующим в вакцинации населения против коронавируса. Об этом сообщили в субботу, 21 августа, в пресс-службе кабмина.

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Документом предложено выделить из резервного фонда российского правительства в 2021 году бюджетные ассигнования для предоставления межбюджетного трансферта Минздраву для выплат стимулирующего характера за дополнительную нагрузку медикам, участвующим в проведении вакцинации населения против коронавируса.

Также средства пойдут на расходы, связанные с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медработникам, которым предоставлялись указанные стимулирующие выплаты.

«Решение правительства: принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу», — уточняется в сообщении.

17 августа член Общественной палаты Султан Хамзаев предложил премировать медицинский персонал, обеспечивающий масштабную вакцинацию населения. Он отмечал, что в этом году на средний и младший медицинский персонал легла колоссальная нагрузка, связанная с началом вакцинации россиян от COVID-19.

За день до этого был опубликован указ президента России Владимира Путина о вручении наград более 250 медикам за вклад в борьбу с коронавирусом. Медики были награждены орденом Пирогова, медалью ордена за заслуги перед Отечеством II степени, медаль Луки Крымского. Кроме того, некоторым медицинским работникам были присвоены звания заслуженных врачей Российской Федерации и заслуженных работников здравоохранения.

Весной 2020 года Путин распорядился выплатить медикам, которые работали с заболевшими коронавирусом, федеральную надбавку в период с апреля по июнь.

Уже в июне этого года глава государства сообщил о продлении специальных выплат медикам, оказывающим помощь пациентам с COVID-19. Он отметил, что на эти цели было направлено более 350 млрд рублей, их получили почти 1,2 млн работников здравоохранения. Президент подчеркивал, что труд медиков «должен справедливо и достойно оплачиваться».

Масштабная вакцинация от COVID-19 проходит в России с 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона»и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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