Взрыв прогремел в английском курортном городе Ройал-Лемингтон-Спа

В курортном городе Ройал-Лемингтон-Спа в Англии произошел крупный пожар. Пользователи социальных сетей сообщили, что перед возникновением огня слышали звук взрыва. Об этом 27 августа сообщает Express.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Местных жителей призвали оставаться дома, плотно закрыть окна и двери.

О пострадавших не сообщалось. На месте, как рассказали местные жители, находятся машины скорой помощи.

До этого, 26 августа, близ казахстанского города Тараз на складе в воинской части произошли пожар и последующие взрывы. На складе хранились преимущественно инженерные боеприпасы, которые не имеют большой дальности разлета. Всего произошло шесть взрывов. Пострадали минимум 90 человек, еще девять человек погибли.

27 августа министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев заявил, что планирует подать в отставку на фоне случившегося.

В тот же день президент страны Касым-Жомарт Токаев также поручил создать межведомственную комиссию по устранению последствий взрывов на складе боеприпасов.