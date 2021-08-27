Токаев поручил создать комиссию по устранению последствий взрывов в Казахстане

В Казахстане создадут межведомственную комиссию по устранению последствий взрывов на складе боеприпасов. Соответствующее поручение 27 августа дал президент страны Касым-Жомарт Токаев, сообщил его пресс-секретарь Берик Уали.

«Глава государства провел экстренное совещание в связи со взрывами в Жамбылской области, в ходе которого поручил создать межведомственную государственную комиссию. Комиссию возглавит заместитель премьер-министра Роман Скляр. Президент сообщил, что будут приняты все необходимые меры для социальной защиты семей погибших граждан и оказания помощи пострадавшим», — написал пресс-секретарь главы государства в Facebook.

Пожар и последующие взрывы произошли на складе в воинской части, расположенной близ казахстанского города Тараз в Жамбылской области 26 августа. На складе хранились преимущественно инженерные боеприпасы, которые не имеют большой дальности разлета. Всего произошло шесть взрывов. Пострадали минимум 90 человек, еще девять человек погибли.

27 августа министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев заявил, что планирует подать в отставку на фоне случившегося.

В пятницу первый президент Казахстана, председатель Совета безопасности Нурсултан Назарбаев в ходе телефонного разговора с Ермекбаевым выразил соболезнования родным погибших при взрывах.

Воинская часть и склад инженерных боеприпасов существуют с 1972 года. После ликвидации последствий пожара в Арыси с 2019 года на данный склад была вывезена часть инженерных боеприпасов. Эти боеприпасы предназначены для локальных подрывов и не оснащены снарядами дальнего действия.