Назарбаев выразил соболезнования родным погибших при взрывах на складе боеприпасов

Первый президент Казахстана, председатель Совета безопасности Нурсултан Назарбаев в ходе телефонного разговора с министром обороны Нурланом Ермекбаевым выразил соболезнования родным погибших при взрывах на складе воинской части близ казахстанского города Тараз. Об этом в пятницу, 27 августа, заявили в пресс-службе Назарбаева.

«Первый президент Казахстана выразил соболезнования родным и близким погибших в результате этого инцидента и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что в ходе телефонного разговора первый президент был проинформирован о предпринимаемых мерах по обеспечению безопасности населения региона и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Байзакском районе Жамбылской области.

Пожар и последующий взрыв произошли на складе в воинской части, расположенной близ казахстанского города Тараз в Жамбылской области 26 августа. На складе хранились преимущественно инженерные боеприпасы, которые не имеют большой дальности разлета. Всего произошло шесть взрывов.

По меньшей мере пять человек погибли, число пострадавших при пожаре и взрыве возросло до 90 человек.

27 августа министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев заявил, что планирует подать в отставку на фоне случившегося.

Воинская часть и склад инженерных боеприпасов существуют с 1972 года. После ликвидации последствий пожара в Арыси с 2019 года на данный склад была вывезена часть инженерных боеприпасов. Эти боеприпасы предназначены для локальных подрывов и не оснащены снарядами дальнего действия.