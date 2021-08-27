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Число жертв взрывов на складах боеприпасов в Казахстане возросло до девяти

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Число погибших в результате взрывов на складах боеприпасов в Казахстане увеличилось до девяти. Об этом 27 августа сообщили в МЧС страны.

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«В результате взрыва в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, по последним данным, погибло всего 9 человек, в том числе сотрудники МЧС, войсковой части, военизированной охраны и военной прокуратуры. Личность погибших устанавливается. Данные о без вести пропавших 4 человек выясняются», — говорится в сообщении ведомства.

Пожар и последующий взрыв произошли на складе в воинской части, расположенной близ казахстанского города Тараз в Жамбылской области 26 августа. На складе хранились преимущественно инженерные боеприпасы, которые не имеют большой дальности разлета. Всего произошло шесть взрывов. Пострадали минимум 90 человек.

27 августа министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев заявил, что планирует подать в отставку на фоне случившегося.

В тот же день первый президент Казахстана, председатель Совета безопасности Нурсултан Назарбаев в ходе телефонного разговора с Ермекбаевым выразил соболезнования родным погибших при взрывах.

Воинская часть и склад инженерных боеприпасов существуют с 1972 года. После ликвидации последствий пожара в Арыси с 2019 года на данный склад была вывезена часть инженерных боеприпасов. Эти боеприпасы предназначены для локальных подрывов и не оснащены снарядами дальнего действия.

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