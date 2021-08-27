Прямой эфир
Политика
В Госдуме указали на ложь в словах Зеленского о его достижениях
Мир
Грузия разместила самолеты НАТО в аэропорту Тбилиси для эвакуации из Кабула
Мир
Шойгу рассказал о «глубокой работе» против России извне
Общество
Подозреваемого в убийстве школьницы в Тюмени арестовали
Туризм
Росавиация возобновила чартерные рейсы из 49 городов России в Египет
Мир
Токаев поручил создать комиссию по устранению последствий взрывов в Казахстане
Мир
Число жертв взрывов у аэропорта Кабула возросло до 110 человек
Мир
Экс-премьера Италии Берлускони госпитализировали в Милане
Спорт
Дзюдоистка Степанюк завоевала бронзу на Паралимпиаде в Токио

Ремонт Советского парка в Омске завершится через месяц

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Омске через месяц будет завершен очередной этап ремонта Советского парка. Как рассказали в пресс-службе мэрии, cейчас работы выполнены на 75%, полностью закрыть контракт должны до 20 сентября. Входная группа со стороны проспекта Культуры уже смонтирована, осталось только установить светодиодную подсветку, передает ИА «Город55».

В отношении подрядной организации «А-Лига», которая занималась благоустройством парка в 2020 году, проводится претензионно-исковая работа. Часть замечаний и дефектов подрядчик уже устранил. По некоторым замечаниям ведутся судебные споры, где мэрия требует обязать подрядчика устранить все дефекты в рамках гарантийных обязательств, отмечает ИА «ОМСКРЕГИОН».

Первый этап благоустройства Городского сада в Омске начнется в 2022 году. В рамках национального проекта «Формирование комфортной городской среды» на обновление территории в границах ул. Броз Тито — пр. Карла Маркса — ул. Короленко — ул. Ленина выделено 20 млн рублей. Концепция предполагает разделение Городского сада на четыре функциональные зоны.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021