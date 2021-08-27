Ремонт Советского парка в Омске завершится через месяц

В Омске через месяц будет завершен очередной этап ремонта Советского парка. Как рассказали в пресс-службе мэрии, cейчас работы выполнены на 75%, полностью закрыть контракт должны до 20 сентября. Входная группа со стороны проспекта Культуры уже смонтирована, осталось только установить светодиодную подсветку, передает ИА «Город55».

В отношении подрядной организации «А-Лига», которая занималась благоустройством парка в 2020 году, проводится претензионно-исковая работа. Часть замечаний и дефектов подрядчик уже устранил. По некоторым замечаниям ведутся судебные споры, где мэрия требует обязать подрядчика устранить все дефекты в рамках гарантийных обязательств, отмечает ИА «ОМСКРЕГИОН».

Первый этап благоустройства Городского сада в Омске начнется в 2022 году. В рамках национального проекта «Формирование комфортной городской среды» на обновление территории в границах ул. Броз Тито — пр. Карла Маркса — ул. Короленко — ул. Ленина выделено 20 млн рублей. Концепция предполагает разделение Городского сада на четыре функциональные зоны.