Первый этап благоустройства Городского сада в Омске начнется в 2022 году

Глава Центрального округа Омска Амангельды Мендубаев провел совещание по благоустройству Городского сада. В рамках национального проекта «Формирование комфортной городской среды» на обновление территории в границах ул. Броз Тито — пр. Карла Маркса — ул. Короленко — ул. Ленина выделено 20 млн рублей.

«В Городском саду будет уложена тротуарная плитка на пешеходной зоне вдоль проспекта К. Маркса, установлены гранитные бордюры и малые архитектурные формы», — цитирует Мендубаева ИА «ОМСКРЕГИОН».

Работы пройдут в два этапа — в 2022 и 2023 годах. Концепция, за которую ранее проголосовали жители Омска, предполагает разделение Городского сада на четыре функциональные зоны. Одна из них — прогулочный сквер с дорожками, фонтанами и парковкой. Остальные три будут предназначаться для отдыха детей, здесь появятся деревянный детский городок, качели, магазины с мороженым и сувенирами и другие детские развлечения, пишет ИА «Город55».

Напомним, в Омске продолжается благоустройство «Зеленого острова». По данным на 3 августа, готовность объекта достигла 60%. Работы ведутся на участке от улицы Кемеровской до Старозагородной рощи, а также от центральной аллеи до косы на полуострове. В ходе благоустройства подрядчики демонтируют старые покрытия на дорожках, прокладывают электрокабель, работают с коммуникациями. Также ведутся перепланировка территории и озеленение. Осталось обустроить проезды, нанести разметку, установить туалеты, велосипедные парковки, скамейки и фонари. Общая стоимость контрактов с подрядчиками составляет 91 млн рублей. Завершить работы планируется к 1 октября этого года.