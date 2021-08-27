Таиланд разрешил въезд на Пхукет привитым «Спутником V» туристам

Таиланд разрешил туристам, привитым российской вакциной «Спутник V», въезжать на остров Пхукет без карантина.

Ранее, 20 августа, вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин сообщил, что вопрос о допуске привитых туристов в страну без карантина находится на рассмотрении.

Тогда Горин указал, что российские туристы могут въезжать в Таиланд при условии соблюдения 14-дневного карантина. В зависимости от продолжительности поездки нужно сдать от двух до четырех платных тестов ПЦР и оплатить страховку с покрытием в $100 тыс.

16 августа Национальный комитет по борьбе с COVID-19 одобрил включение вакцины «Спутник V» в перечень препаратов, наличие сертификата о вакцинировании которым позволяет посещать отдельные туристические районы страны, так называемые песочницы.

11 августа глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что опыт применения «Спутника V» за рубежом доказал безопасность и эффективность вакцины в борьбе с COVID-19.

Россия пока не открывала авиасообщение с Таиландом. На данный момент российских туристов принимают некоторые страны Европы, СНГ и Карибского региона, а также Египет и Турция. Страны Юго-Восточной Азии — Таиланд, Индонезия (Бали), Вьетнам россиянам пока недоступны, и в этих условиях в осенне-зимний сезон путешественников может перетянуть Доминикана, уверены туроператоры. Спрос на туры в эту страну в преддверии открытия полномасштабного чартерного авиасообщения 27 августа вырос на 225%.

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