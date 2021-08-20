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Вакцинированные туристы из РФ не могут посетить Таиланд без карантина

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Сообщения СМИ о разрешении Таиландом въезда в некоторые города для россиян, вакцинированных «Спутником V», ошибочны, сказал «Известиям» вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.

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«Это заявление отдельно взятого чиновника, а не Минздрава страны. Посольство Таиланда подтвердило, что сейчас этот вопрос рассматривается, но сроки признания «Спутника» неизвестны», — отметил он.

Дмитрий Горин добавил, что на данный момент российские туристы могут въехать в страну при условии соблюдения 14-дневного карантина. В зависимости от продолжительности поездки нужно сдать от двух до четырех платных тестов ПЦР и оплатить страховку с покрытием в $100 тыс. Кроме того, Россия официально не открывала авиасообщение с Таиландом.

На данный момент российских туристов принимают некоторые страны Европы, СНГ и Карибского региона, а также Египет и Турция. Страны Юго-Восточной Азии — Таиланд, Индонезия (Бали), Вьетнам россиянам пока недоступны, и в этих условиях в осенне-зимний сезон путешественников может перетянуть Доминикана, уверены туроператоры. Спрос на туры в эту страну в преддверии открытия полномасштабного чартерного авиасообщения 27 августа вырос на 225%.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Открыть Америку: туры в Доминикану продаются по цене Турции

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