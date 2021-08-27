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В Минобрнауки заявили о намерении ужесточить правила школьных олимпиад

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Минобрнауки РФ по итогам прошедшей приемной кампании намерено ужесточить правила олимпиад школьников, а также провести анализ единого государственного экзамена (ЕГЭ) на фоне роста числа стобалльников. Об этом 27 августа заявил глава ведомства Валерий Фальков.

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Министр отметил, что решение проблемы вузов, где количество студентов, набравших сто баллов по результатам ЕГЭ, и победителей олимпиад больше, чем количество бюджетных мест, можно решить комплексно, что предполагает несколько этапов: ужесточение правил олимпиад, увеличение количества топовых вузов и внимательное изучение ЕГЭ.

«Надо очень внимательно посмотреть на систему олимпиад. Количество олимпиадников увеличивается. Мне кажется, требования к проведению олимпиад в этом году надо пересмотреть и серьезно их ужесточить»,— рассказал министр в интервью телеканалу «РБК».

Он также сказал, что совместно с Минпросвещения и Рособрнадзором планирует внимательно изучить принципы и процедуры ЕГЭ и проанализировать, как по отдельным дисциплинам растет количество набравших наивысший балл.

Ранее, 17 июля, первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что хотя ЕГЭ сделал поступление в вузы более справедливым, из-за «натаскивания» на сдачу тестов сместился фокус образования. При этом Кириенко отметил, что в школьное образование необходимо пробовать внедрять проектную работу.

В тот же день сообщалось, что Минпросвещения намерено совершенствовать ЕГЭ. Ведомство начнет вводить цифровое портфолио школьника, которое поможет при поступлении в вуз, но при этом не будет обязательной мерой. Эксперимент по внедрению проекта продлится до 31 декабря 2022 года.

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