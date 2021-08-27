В Минобрнауки заявили о намерении ужесточить правила школьных олимпиад

Минобрнауки РФ по итогам прошедшей приемной кампании намерено ужесточить правила олимпиад школьников, а также провести анализ единого государственного экзамена (ЕГЭ) на фоне роста числа стобалльников. Об этом 27 августа заявил глава ведомства Валерий Фальков.

Министр отметил, что решение проблемы вузов, где количество студентов, набравших сто баллов по результатам ЕГЭ, и победителей олимпиад больше, чем количество бюджетных мест, можно решить комплексно, что предполагает несколько этапов: ужесточение правил олимпиад, увеличение количества топовых вузов и внимательное изучение ЕГЭ.

«Надо очень внимательно посмотреть на систему олимпиад. Количество олимпиадников увеличивается. Мне кажется, требования к проведению олимпиад в этом году надо пересмотреть и серьезно их ужесточить»,— рассказал министр в интервью телеканалу «РБК».

Он также сказал, что совместно с Минпросвещения и Рособрнадзором планирует внимательно изучить принципы и процедуры ЕГЭ и проанализировать, как по отдельным дисциплинам растет количество набравших наивысший балл.

Ранее, 17 июля, первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что хотя ЕГЭ сделал поступление в вузы более справедливым, из-за «натаскивания» на сдачу тестов сместился фокус образования. При этом Кириенко отметил, что в школьное образование необходимо пробовать внедрять проектную работу.

В тот же день сообщалось, что Минпросвещения намерено совершенствовать ЕГЭ. Ведомство начнет вводить цифровое портфолио школьника, которое поможет при поступлении в вуз, но при этом не будет обязательной мерой. Эксперимент по внедрению проекта продлится до 31 декабря 2022 года.