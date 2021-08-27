Россия возобновила авиасообщение с тремя странами

РФ полностью снимает ограничения на полеты в Доминиканскую Республику и Чехию. Авиасообщение возобновляется также с Республикой Корея, сообщает телеканал «Известия». На все остальные страны действует механизм квотирования перелетов. РФ также увеличивает квоты на рейсы в Египет в три раза. На каждом маршруте самолеты будут летать по 15 раз в неделю.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.