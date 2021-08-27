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Россияне стали активно объединять кредиты

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Высокие цены на жилье вынудили россиян в процессе рефинансирования активнее объединять ипотечные и потребительские кредиты. Об этом «Известиям» сообщили в риелторских компаниях и банках.

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«Количество обращений за консультациями по таким вопросам за последние три месяца выросло в среднем на 15–20% по России», — сказала заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова.

Повышение стоимости недвижимости существенно увеличило цену квартир, находящихся в залоге у банков. Это дало больше возможностей для увеличения суммы кредита — объединения у одного банка ипотечных и потребительских кредитов под низкий процент. Также при рефинансировании ипотеки в другом банке граждане могут получить большую сумму займа, чем была изначально, а кроме того, вернуть первому кредитору меньшую сумму, а оставшиеся средства потратить на другие цели, отметила она.

Такой тренд развивается, поскольку, с одной стороны, потребители заинтересованы в оптимизации расходов. А с другой, банки привлекают новых клиентов, рассказал директор департамента банковского кредитования компании «Метриум» Дмитрий Веселков.

При этом экономия на переплате за весь срок кредитования может составлять миллионы рублей, подсчитали аналитики «Этажей». Вместе с тем эксперты подчеркнули, что в случае с объединением займов также стоит понимать, что все они будут сформированы в один залоговый. Кроме того, подобные манипуляции с кредитами нужно с осторожностью проводить тем, кто планирует получать налоговый вычет.

Полностью читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Ипотечный рецепт: россияне стали активно объединять кредиты

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