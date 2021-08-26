Время и деньги: в России резко вырос средний срок кредитов

В 2021-м резко вырос средний срок ипотеки: для новостроек — на два года, а для вторичного жилья — на два с половиной. Показатель достиг 20,9 и 20 лет соответственно, рассказали «Известиям» в пресс-службе Центробанка . Там отметили, что «удлинение» кредита позволяет снизить размер ежемесячного платежа, компенсировав удорожание жилья. Однако у необеспеченных потребительских займов с длительным сроком существенно более высокая дефолтность, кроме того, повышается общая сумма выплат, предупредили в регуляторе. В бюро кредитных историй добавили, что сроки кредитования выросли также по займам на автомобили и потребительским ссудам .

Дорого и надолго

Средний срок ипотечных кредитов в первом полугодии 2021-го значительно вырос по сравнению с аналогичным периодом 2020-го, сообщили в пресс-службе Банка России. Для жилищных займов под залог прав требований по договору долевого участия (ДДУ) (новостройки) показатель увеличился на два года и достиг 20,9 года, а по не-ДДУ (вторичка) повысился на 2,5 года — до 20 лет . Тенденция получила начало в 2016 году, когда значения не превышали 15 и 14,8 года соответственно. В 2021-м она усилилась за счет увеличения ипотечных ставок: удлиняя ссуду, заемщики снижали ежемесячный платеж, компенсируя подорожание жилья , объяснили в ЦБ.

Средние сроки кредитования также выросли по автозаймам: с 3,8 до 4,5 года, а по потребительским необеспеченным ссудам или займам наличными — с 3,5 почти до 3,9 года, добавил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. Основные причины такой тенденции — расширение условий кредитования банками, реструктуризация и рефинансирование, а также желание самих заемщиков увеличить размер ссуды, не слишком повышая долговую нагрузку на фоне минимального роста доходов, объяснил Алексей Волков.

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Удлинение кредитов позволяет ограничить ежемесячную платежную нагрузку на заемщика, но приводит к большей величине выплат в целом . Кроме того, из исторических данных банков по качеству кредитов видно, что для необеспеченных потребительских ссуд с длительным сроком характерен существенно более высокий показатель дефолтности , предупредили в пресс-службе ЦБ. Более длинный заем всегда несет большие риски невозврата, есть опасность, что со временем уровень доходов может упасть и кредитное бремя станет слишком тяжелым, согласен глава «Эквифакса» Олег Лагуткин.

При этом в БКИ ожидают дальнейшего «удлинения» кредитов. Рост среднего срока по ипотеке связан с быстрым повышением стоимости квадратного метра , что привело к увеличению средней суммы жилищного кредита с 2,4 млн рублей в первом полугодии 2020-го до 2,8 млн за аналогичный период 2021-го. По аналогичной причине размер ссуд на автомобили вырос с 840 тыс. рублей до более 1 млн, сообщил генеральный директор ОКБ Артур Александрович.

С ростом цен

В крупнейших банках подтвердили «удлинение» кредитов. Примерно 40% новых выдач займов наличными приходятся на период 1–3 года, однако в 2021-м происходит их постепенное замещение долгосрочными ссудами сроком на 3–4 года, отметил аналитик банка «Хоум Кредит» Станислав Дужинский. В Газпромбанке число потребительских ссуд на пять лет и более по итогам семи месяцев 2021-го увеличилось на 56% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го .

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Подобную тенденцию для потребительских займов также отметили в РНКБ, «Зените» и банке «Санкт-Петербург». Фактический срок жизни большинства займов оказывается примерно вдвое короче, чем изначальный, однако и он за год увеличился с 2,5 года до 3 лет, сообщил руководитель бизнеса потребительского кредитования банка «Санкт-Петербург» Андрей Афанасьев. Основные причины «удлинения» — реализация отложенного спроса после первой волны пандемии, а также рост темпов инфляции при сравнительно небольшом повышении реальных располагаемых доходов населения , рассказал директор департамента розничных рисков ПСБ Евгений Иванов.

В банке «Дом.РФ» срок потребительских займов вырос на 20%, а ипотеки — на 8%, отметил директор розничных продуктов Евгений Шитиков. В Совкомбанке последний показатель увеличился на 18%, почти до 22 лет, сообщил управляющий директор компании Артем Языков. По его мнению, этот тренд продолжится из-за повышения процентных ставок на жилищные кредиты, значительно опережающего рост доходов населения . С этим согласен директор департамента розничных продуктов Абсолют Банка Виталий Костюкевич и Евгений Шитиков из «Дом.РФ».

В 2021 году ряд банков также повышал максимальный срок кредитования . Так, ВТБ позволил брать ссуду на новые автомобили на срок до семи лет, то же для нецелевых потребительских займов сделали и в Почта Банке, а в «Сбере» увеличили период по льготной ипотеке с 20 до 30 лет.

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