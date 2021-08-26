Время и деньги: в России резко вырос средний срок кредитов
В 2021-м резко вырос средний срок ипотеки: для новостроек — на два года, а для вторичного жилья — на два с половиной. Показатель достиг 20,9 и 20 лет соответственно, рассказали «Известиям» в пресс-службе Центробанка. Там отметили, что «удлинение» кредита позволяет снизить размер ежемесячного платежа, компенсировав удорожание жилья. Однако у необеспеченных потребительских займов с длительным сроком существенно более высокая дефолтность, кроме того, повышается общая сумма выплат, предупредили в регуляторе. В бюро кредитных историй добавили, что сроки кредитования выросли также по займам на автомобили и потребительским ссудам.
Дорого и надолго
Средний срок ипотечных кредитов в первом полугодии 2021-го значительно вырос по сравнению с аналогичным периодом 2020-го, сообщили в пресс-службе Банка России. Для жилищных займов под залог прав требований по договору долевого участия (ДДУ) (новостройки) показатель увеличился на два года и достиг 20,9 года, а по не-ДДУ (вторичка) повысился на 2,5 года — до 20 лет. Тенденция получила начало в 2016 году, когда значения не превышали 15 и 14,8 года соответственно. В 2021-м она усилилась за счет увеличения ипотечных ставок: удлиняя ссуду, заемщики снижали ежемесячный платеж, компенсируя подорожание жилья, объяснили в ЦБ.
Средние сроки кредитования также выросли по автозаймам: с 3,8 до 4,5 года, а по потребительским необеспеченным ссудам или займам наличными — с 3,5 почти до 3,9 года, добавил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. Основные причины такой тенденции — расширение условий кредитования банками, реструктуризация и рефинансирование, а также желание самих заемщиков увеличить размер ссуды, не слишком повышая долговую нагрузку на фоне минимального роста доходов, объяснил Алексей Волков.
Удлинение кредитов позволяет ограничить ежемесячную платежную нагрузку на заемщика, но приводит к большей величине выплат в целом. Кроме того, из исторических данных банков по качеству кредитов видно, что для необеспеченных потребительских ссуд с длительным сроком характерен существенно более высокий показатель дефолтности, предупредили в пресс-службе ЦБ. Более длинный заем всегда несет большие риски невозврата, есть опасность, что со временем уровень доходов может упасть и кредитное бремя станет слишком тяжелым, согласен глава «Эквифакса» Олег Лагуткин.
При этом в БКИ ожидают дальнейшего «удлинения» кредитов. Рост среднего срока по ипотеке связан с быстрым повышением стоимости квадратного метра, что привело к увеличению средней суммы жилищного кредита с 2,4 млн рублей в первом полугодии 2020-го до 2,8 млн за аналогичный период 2021-го. По аналогичной причине размер ссуд на автомобили вырос с 840 тыс. рублей до более 1 млн, сообщил генеральный директор ОКБ Артур Александрович.
С ростом цен
В крупнейших банках подтвердили «удлинение» кредитов. Примерно 40% новых выдач займов наличными приходятся на период 1–3 года, однако в 2021-м происходит их постепенное замещение долгосрочными ссудами сроком на 3–4 года, отметил аналитик банка «Хоум Кредит» Станислав Дужинский. В Газпромбанке число потребительских ссуд на пять лет и более по итогам семи месяцев 2021-го увеличилось на 56% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го.
Подобную тенденцию для потребительских займов также отметили в РНКБ, «Зените» и банке «Санкт-Петербург». Фактический срок жизни большинства займов оказывается примерно вдвое короче, чем изначальный, однако и он за год увеличился с 2,5 года до 3 лет, сообщил руководитель бизнеса потребительского кредитования банка «Санкт-Петербург» Андрей Афанасьев. Основные причины «удлинения» — реализация отложенного спроса после первой волны пандемии, а также рост темпов инфляции при сравнительно небольшом повышении реальных располагаемых доходов населения, рассказал директор департамента розничных рисков ПСБ Евгений Иванов.
В банке «Дом.РФ» срок потребительских займов вырос на 20%, а ипотеки — на 8%, отметил директор розничных продуктов Евгений Шитиков. В Совкомбанке последний показатель увеличился на 18%, почти до 22 лет, сообщил управляющий директор компании Артем Языков. По его мнению, этот тренд продолжится из-за повышения процентных ставок на жилищные кредиты, значительно опережающего рост доходов населения. С этим согласен директор департамента розничных продуктов Абсолют Банка Виталий Костюкевич и Евгений Шитиков из «Дом.РФ».
В 2021 году ряд банков также повышал максимальный срок кредитования. Так, ВТБ позволил брать ссуду на новые автомобили на срок до семи лет, то же для нецелевых потребительских займов сделали и в Почта Банке, а в «Сбере» увеличили период по льготной ипотеке с 20 до 30 лет.
Удлинение сроков кредитования было вызвано подорожанием недвижимости и транспортных средств за год более чем на 20% на фоне повышения зарплат примерно на величину инфляции, объяснил аналитик «Фридом Финанс» Евгений Миронюк. Однако такая тенденция усиливает риски дефолта, так как прогнозировать изменение обстоятельств, влияющих на качество погашения задолженности, крайне сложно, считает аналитик «БКС Мир инвестиций» Егор Дахтлер. Чтобы не допустить образования кредитных пузырей, Банк России увеличивает долю резервирования средств финансовыми организациями и ужесточает ДКП, отметил Евгений Миронюк.