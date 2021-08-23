Дорого к дому: почему снизилась доступность новостроек в ипотеку

За год доступность приобретения в ипотеку жилья в новостройках снизилась в большинстве регионов страны. Заметнее всего этот показатель изменился в Краснодарском и Пермском краях, а также в Московской области. Об этом говорится в исследовании Совкомбанка, с которым ознакомились «Известия». Тенденцию подтвердили в других крупных кредитных организациях. Эксперты отмечают, что уменьшение доступности зафиксировано в регионах, где в прошлом году отмечался самый высокий спрос на ипотеку. При этом, согласно исследованию, на вторичном рынке квартиры для покупки в ипотеку, наоборот, стали более доступными.

Было больше — стало меньше

Показатель доступности покупки жилья в ипотеку был рассчитан для топ-20 регионов по численности населения, аналитики банка основывались на открытых данных Росстата и ЦБ. В частности, для расчета использовались три индикатора: цена недвижимости (средняя цена 1 кв. м всех типов жилья), средняя зарплата по региону за последние четыре квартала и средние ипотечные ставки на новостройки и вторичное жилье.

Согласно исследованию, доступность покупки жилья в ипотеку в новостройках во втором квартале 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилась в большинстве регионов. Самое заметное снижение наблюдается в Краснодарском (на 20%) и Пермском (на 18%) краях, а также в Московской области (на 15%). В столице этот показатель составил примерно 10%.

При этом на вторичном рынке доступность квартир, наоборот, немного выросла, говорится в документе. В частности, такую тенденцию зафиксировали в Волгоградской, Саратовской, Самарской, Московской, Новосибирской и Ростовской областях, в Ставропольском и Пермском краях и ряде других субъектов. Однако в некоторых регионах снизился и этот показатель, например в Краснодарском крае (на 11%), Нижегородской (на 11%) и Кемеровской областях (на 10%).

Дорого к дому Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Особенно заметно доступность покупки жилья в кредит уменьшилась именно в тех регионах, где в прошлом году был самый большой спрос на ипотеку, отметил коммерческий директор ГК «Страна Девелопмент» Александр Гуторов.

— Снижение уровня доступности жилья может быть связано с тем, что доходы потенциальных заемщиков стали ниже, а расходы — выше. Кроме того, рост средней стоимости 1 кв. м в прошлом году оказался выше, чем обычно, — пояснила заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова.

Так, в Краснодаре год назад средняя стоимость 1 кв. м в строящемся доме составляла 55,3 тыс. рублей, сегодня она достигла 118,5 тыс. рублей, привел пример директор департамента региональной сети Абсолют Банка Николай Большаков. Ранее «Известия» сообщали, что по итогам 2020-го цены на квартиры в новостройках России в среднем выросли на 16–19% (до пандемии годовое увеличение составляло 5–10%). Стоимость первичного жилья в 2021 году продолжает расти в среднем в 1,5 раза быстрее вторичного, добавил и начальник управления ипотечного кредитования МКБ Игорь Селезнев.

Также, отметили в пресс-службе «Открытия», в число причин снижения показателя вошли меры, принятые регулятором для снижения уровня закредитованности населения: ужесточение правил выдачи льготной ипотеки (максимальная сумма кредита уменьшена во всех регионах до 3 млн рублей), рост ключевой ставки и, как следствие, последующее повышение ставок по жилищным займам. В МТС Банке сообщили, что уменьшение доступности ипотеки было зафиксировано после объявления о нововведениях. Снижение спроса на ипотеку после ужесточения правил предоставления льготных кредитов отметили также в Промсвязьбанке и в группе ипотечного кредитования банка «Санкт-Петербург».

Не падение, но снижение

Сегодня есть два наиболее вероятных варианта повышения доступности жилья в России: за счет удешевления ипотеки и предоставления льготных ставок определенным категориям населения, а также через создание института социального арендного жилья, считает управляющий партнер «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский. В условиях рыночной экономики регулировать цену квадратного метра было бы не совсем правильно, добавил он.

А по мнению руководителя отдела продаж девелоперской компании «Мармакс» Анны Тереховой, доступность жилья может повыситься благодаря наращиванию предложения. В целом этот показатель зависит от многих факторов — мировых цен на металл, сырье и прочее, а также от колебаний курса рубля, сказала руководитель отдела продаж СЗ «Катуар Девелопмент» Оксана Федосеева.

Дорого к дому Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

На динамику стоимости новостроек в этом году будут влиять цены на строительные и отделочные материалы, считает коммерческий директор ГК «РКС Девелопмент» Александр Коваленко. Их корректировка ожидается осенью, но сейчас сложно прогнозировать, оправданно ли это. Число заражений коронавирусом уменьшается, и, если откроются границы для мигрантов, количество рабочей силы увеличится, что также скажется на себестоимости жилья, сказал он.

Темпы роста цен на новостройки уже снизились, но сам рост еще не прекратился. В ближайшее время резкого падения ожидать не стоит, но возможно постепенное снижение, высказала мнение коммерческий директор 3-RED Наталия Нестерова.

Вероятно, во втором полугодии 2021-го можно ожидать наращивания рефинансирования уже оформленных кредитов, а также развития кредитования в сегментах загородной и вторичной недвижимости, полагает Татьяна Решетникова.