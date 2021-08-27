Ипотечный рецепт: россияне стали активно объединять кредиты

Высокие цены на жилье вынудили россиян в процессе рефинансирования активнее объединять ипотечные и потребительские кредиты — за последние три месяца интерес к таким сделкам вырос на 15–20% . Об этом «Известиям» сообщили в риелторских компаниях и банках. Квартиры в залоге у кредитных организаций подорожали, что позволило им объединять займы под низкий процент. А клиентам это дало возможность сэкономить на переплатах до нескольких миллионов рублей. Спрос же на обычное рефинансирование из-за роста ключевой ставки упал с пиковых 17–18% в марте 2020 года до 11–12% в августе 2021-го .

Большая выгода

Беспрецедентный рост цен на жилье в России с начала пандемии стал дополнительным плюсом для собственников ипотечных квартир, которые имеют незакрытые потребительские кредиты или собираются их оформить , сказала «Известиям» заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова. Как писали «Известия», в 2020 году стоимость первичного жилья в России выросла на среднем на 16–19% (ранее годовое увеличение составляло 5–10%).

Повышение стоимости недвижимости существенно увеличило цену квартир, находящихся в залоге у банков. Это дало больше возможностей для увеличения суммы кредита — объединения у одного банка ипотечных и потребительских кредитов под низкий процент . Также при рефинансировании ипотеки в другом банке граждане могут получить большую сумму займа, чем была изначально. Вернуть первому кредитору меньшую сумму, а оставшиеся средства потратить на другие цели, отметила она.

— Количество обращений за консультациями по таким вопросам за последние три месяца выросло в среднем на 15–20% по России , — сказала Татьяна Решетникова.

При рефинансировании клиент может снизить ежемесячный платеж за счет меньшей ставки или увеличения срока кредитования, а также получить дополнительные средства на любые цели — ремонт, отпуск, добавили в ВТБ.

Такой тренд развивается, поскольку, с одной стороны, потребители заинтересованы в оптимизации расходов, а с другой — банки привлекают новых клиентов, которые уже де-факто подтвердили свою надежность , исправно погашая действующую ипотеку и прочие займы, рассказал директор департамента банковского кредитования компании «Метриум» Дмитрий Веселков. Объединение кредитов интересно финансовым организациям из-за увеличения объема выдач, согласны в МТС Банке. Там добавили, что в июле по сравнению с июнем число таких заявок выросло на 30%.

В Совкомбанке сказали «Известиям», что в июле 2021-го объем рефинансирования с дополнительной суммой увеличился более чем на треть в сравнении с июнем, доля таких кредитов в общем объеме рефинансирования по итогам семи месяцев составила около 69%. В Ак Барс Банке количество выдач ипотечных кредитов в рамках рефинансирования с дополнительной суммой в этом году выросло в 5,8 раза относительно аналогичного периода 2020-го. В Райффайзенбанке с января по август 2021-го доля таких заявок в общем объеме рефинансирования выросла с 4 до 14%. В Промсвязьбанке зафиксировали рост объемов рефинансирования потребкредитов почти в 1,5 раза за год. А по данным Уральского банка реконструкции и развития, 90% клиентов, рефинансируя кредит, берут деньги сверх основного долга .

По прогнозам Совкомбанка, объемы рефинансирования с дополнительной суммой продолжат расти.

При этом спрос на обычное рефинансирование ипотеки снижается . После изменения ключевой ставки ЦБ доля интереса к такому продукту с пиковых 17–18% в марте 2020 года упала до 11–12% в августе 2021-го, сказала Татьяна Решетникова. 23 июля регулятор поднял ключевую ставку на 1 п.п., до 6,5%.

Шанс на миллион

Экономия на переплате за весь срок кредитования может составлять миллионы рублей , подсчитали аналитики «Этажей». Например, с учетом роста средней стоимости «квадрата» вторичного жилья в Москве с января 2020 по август 2021 года цена квартиры площадью 30 кв. м выросла с 6 млн рублей до 7,8 млн. Залоговая стоимость такого актива выросла на 24%. Поэтому появилась возможность объединить потребкредит с ипотечным на дополнительные 1,46 млн рублей.

Как рассчитали аналитики «Этажей», если ипотека оформлялась, к примеру, в январе 2020-го на 20 лет под ставку 9,24%, а потребительский кредит под 18% на пять лет, то совокупные ежемесячные выплаты по двум кредитам в первые пять лет составят 85,3 тыс. рублей . За весь срок кредитования заемщик с учетом процентов по обоим кредитам выплатит 13,2 млн рублей, а переплата составит около 6,6 млн .

При объединении же этих займов под 8% с сохранением оставшегося срока выплаты (19 лет) можно уменьшить сумму ежемесячных платежей с 85,3 тыс. рублей до 56,6 тыс . В таком случае общая переплата сократится на 293,2 тыс. рублей . Также можно оставить платежи на прежнем уровне (85,3 тыс. рублей), но сократить срок до 9,2 года. Тогда экономия на переплате составит уже 3,8 млн рублей — итоговые выплаты по займам за весь срок кредитования снизятся с 13,2 млн рублей до 9,4 млн, подсчитали в «Этажах».

Однако пока спрос на такие сделки не очень велик, отметила руководитель отдела продаж СЗ «Катуар Девелопмент» Оксана Федосеева. Во-первых, потому что это выгодно только для свежих кредитов, поскольку рост ключевой ставки привел к тому, что кредиты, взятые три-четыре года назад, сейчас обслуживаются по ставке ниже, чем их можно рефинансировать. Во-вторых, для рефинансирования ипотеки придется заново собирать большое количество документов, которые предъявлялись банку для текущего кредита, снова оценивать недвижимость , пояснила она.

В случае с объединением кредитов также стоит понимать, что все они будут сформированы в один залоговый , отметил коммерческий директор ГК «Страна Девелопмент» Александр Гуторов. То есть возникает риск потери имущества, которое находится в залоге у банка, пояснил он.