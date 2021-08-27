Макрон выразил соболезнования семьям погибших в терактах в Кабуле

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил террористические атаки в Афганистане и выразил соболезнования родным и близких погибших. Об этом в четверг, 26 августа, сообщил Елисейский дворец.

«Президент республики самым решительным образом осуждает террористические акты, произошедшие сегодня недалеко от аэропорта Кабула. Глава государства выражает соболезнования семьям погибших американцев и афганцев, выражает свою поддержку раненым и приветствует героизм тех, кто находится на местности и проводит операции по эвакуации», — гласит сообщение.

Франция собирается завершить операции по эвакуации, и продолжит гуманитарно помогать и защищать находящихся под угрозой афганцев.

Заместитель постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева заявила в четверг, что причастность радикального движения ИГ (террористическая организация «Исламское государство», запрещена в РФ) ко взрывам в афганском Кабуле очевидна.

Всего, по предварительным данным, в результате взрывов погибли порядка 40 человек. Около 120 человек пострадали. Как отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова, российских граждан в момент взрывов в аэропорту не было.

Возглавляющий Центральное командование США генерал Фрэнк Маккензи сообщил, что двенадцать военнослужащих США погибли в результате взрыва у аэропорта Кабула, еще 15 ранены.

15 августа боевики радикального движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны, и подняли флаг над президентским дворцом. В ходе переговоров они заявили о нежелании формировать коалиционное правительство. Тип власти и форму правления определят в ближайшее время. Президент Афганистана Ашраф Гани 15 августа ушел в отставку и покинул страну.

После этого обстановка в аэропорту Кабула усложнилась и практически приблизилась к хаосу из-за потока иностранных граждан и войск, а также афганцев, желающих покинуть страну. По данным российского посольства, к 25 августа из-за различных происшествий в воздушной гавани погибло не менее 50 человек.