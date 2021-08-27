Сбой по программе: корабли ВМФ получили защиту от высокоточного оружия

Корабельный зенитный комплекс «Панцирь-М» получил новые возможности. Теперь он способен перехватывать цели, летящие на высоте не более одного-двух метров над водой. Такие характеристики обеспечивают защиту от всех современных, а главное — перспективных противокорабельных ракет, планирующих авиабомб и другого высокоточного оружия.

Военно-морской маневр

Перехват целей на сверхмалых высотах был отработан в ходе испытательных пусков с малого ракетного корабля (МРК) «Одинцово» и большого ракетного катера «Шуя». Как сообщили источники «Известий» в военном ведомстве, морские «Панцири» сбили несколько противотанковых ракет «Корнет», имитирующих удар противника. Все цели были перехвачены на дистанции в несколько километров от точки пуска, когда они совершали полет на высоте от одного до трех метров над водой.

Современные западные корабельные системы ПВО работают по более высоколетящим целям. К примеру, основной американский противоракетный комплекс SeaRAM уверено поражает цели на высотах только свыше десяти метров. По словам источников, для того, чтобы «Панцирь» смог гарантировано поражать низколетящие цели была доработана его система управления и прицеливания. При стрельбе по таким мишеням ракета на заключительном этапе полета совершает резкий маневр и «ныряет» к водной поверхности.

Ракетный катер «Шуя» Р-71 проводил стрельбы для проверки новых возможностей «Панциря-М», а МРК «Одинцово» принял участие в плановых тестовых пусках.

— Противотанковая ракета «Корнет» обладает высокой скоростью полета и малой площадью рассеивания, — рассказал «Известиям» военный историк Дмитрий Болтенков. — Поэтому она может использоваться как имитатор существующих и новых перспективных образцов разнообразных скоростных ракет. Если «Панцирь-М» на испытаниях показал, что может спокойно сбивать ракеты с такими характеристиками, то этот комплекс способен эффективно использоваться для обеспечения противовоздушной и противоракетной обороны наших кораблей и судов, создавать защиту против современных образцов иностранной военной техники.

По словам главного редактора интернет-проекта militaryrussia Дмитрия Корнева, «Панцирь-М» успешно отработал по противотанковым «Корнетам», характеристики полета которых на малой высоте очень близки к свойствам многих противокорабельных ракет. В том числе и одной из самых популярных в мире — американской Harpoon, которая в различных модификациях выпускается для флотов многих стран мира.

— Как раз на малой высоте габариты «Гарпуна» даже превышают размеры противотанковых «Корнетов». Но при этом их характеристики, в том числе скорость и высота полета близки, — отметил Дмитрий Корнев. — Соответственно, если «Панцирь-М» смог успешно отработать по «Корнету», то он так же эффективно будет действовать по «Гарпунам», а также по другим типам противокорабельных ракет.

Надежная защита

Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-М» включает в себя восемь зенитных установок и две шестиствольные 30-мм автоматические пушки. Комплекс предназначен для защиты кораблей от ударов крылатых и противокорабельных ракет, беспилотников, самолетов и вертолетов. Пушки могут стрелять бронебойно-подкалиберными и осколочно-фугасными боеприпасами, их скорострельность до 10 тыс. выстрелов в минуту.

«Панцирь» был разработан по принципу двухрубежной системы ПВО: на дальних подступах воздушную цель атакуют ракеты, а прорвавшиеся объекты встречают на ближней дистанции пушечным огнем. Одна из особенностей морского варианта комплекса — возможность уничтожения надводных и прибрежных наземных целей.

«Одинцово» — третий корабль проекта 22800 «Каракурт» и первый представитель серии с комплексом «Панцирь-М» на борту. В отличие от предшественников, он строился по обновленному проекту. «Каракурты», несмотря на относительно небольшие размеры и водоизмещение (800 т), несут мощный комплекс вооружения: крылатые ракеты «Калибр», 76,2-мм установку АК-176МА, а при необходимости могут быть оснащены противокорабельными ракетами «Оникс».

Кроме того, на кораблях базируются дроны «Орлан-10» с радиусом действия до 120 км. Они должны использоваться для разведки и целеуказания. БЛА позволят сделать стелс-корабли практически незаметными для противника: если запускать беспилотники, нет необходимости включать радары, сигнал которых можно засечь средствами радиоэлектронной разведки. МРК проекта 22800 оснащают современными комплексами боевого управления, обнаружения, целеуказания и связи. В прошлом году «Одинцово» совершил поход в арктические широты и был успешно испытан в Белом и Баренцевом морях. До того было неизвестно, могут ли корабли проекта 22800 действовать в экстремальных условиях Заполярья. МРК успешно выполнил все поставленные задач и провел ракетные пуски.

На сегодняшний день в состав ВМФ входят три «Каракурта» — «Мытищи», «Советск» и «Одинцово», они несут службу на Балтфлоте. Четвертый корабль «Козельск» на подходе, его планируют передать флоту. Как и «Одинцово», «Козельск» строится по обновленному проекту с «Панцирем-М». Всего должно быть построено 18 МРК проекта 22800, которые будут поровну разделены между Тихоокеанским, Балтийским и Черноморским флотами. До 2018 года такие корабли именовались по названиям погодных явлений: «Ураган», «Тайфун», «Шторм», «Буря» и т.д. Затем было принято решение называть их в честь российских малых городов — районных центров.

Ракетный катер «Шуя» водоизмещением 495 т был построен в 1983 году. Он может развивать скорость до 42 узлов и имеет запас хода до 1600 миль. Катер вооружен двумя спаренными пусковыми установками противокорабельных 2,5-тонных ракет «Термит». Катером управляет экипаж в составе 41 человека. С 1985 года корабль несет службу в составе Черноморского флота в 41-й бригаде ракетных катеров. Последние годы Р-71 постоянно привлекается для тренировки корабельных расчетов ПВО. Кроме того, именно «Шуя» был выбран в качестве первой площадки для испытаний морского варианта «Панциря».