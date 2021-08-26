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В Латвии оценили требование ЕСПЧ помочь мигрантам на белорусской границе

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Депутат Рижской думы от фракции «Русский союз Латвии» Яков Плинер в четверг, 26 августа, оценил требование Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) к властям Латвии и Польши помочь мигрантам на белорусской границе.

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«Поскольку Латвия входит в Евросоюз, а политика Евросоюза соответствующая, поскольку Евросоюз помогает Латвии финансово (без этого Латвия прожить бы вообще не могла) и наша свобода и независимость очень относительна, естественно, Латвия должна идти в русле политики Евросоюза», — отметил он.

По его словам, прежде всего надо помогать тем странам, откуда мигранты бегут. Это остановит их поток в европейские страны, где им довольно сложно адаптироваться, считает политик. Кроме того, большинство мигрантов используют Латвию как «перевалочную базу», пытаясь попасть в Германию и другие более обеспеченные страны ЕС, добавил он.

«Белоруссия наш вечный сосед, и Латвии было бы выгодно с соседями жить дружно, не вмешиваться во внутренние дела Белоруссии. Белорусский народ, их правительство и парламент разберутся сами в своих делах», — добавил Плинер.

При этом политик подметил, что власти Латвии «бегут впереди паровоза», заведомо осуждая Белоруссию. Также он вспомнил инцидент, связанный с белорусским флагом на чемпионате мира по хоккею, проходившем в этом году в Риге, когда он был заменен на бело-красно-белый, который используется оппозицией Белоруссии.

Накануне ЕСПЧ потребовал от Польши и Латвии оказать помощь мигрантам, находящимся на границах этих стран с Белоруссией. В суде уточнили, что данная мера должна применяться в течение трех недель, до 15 сентября включительно. В то же время ЕСПЧ подчеркнул, что это не следует понимать как требование к тому, чтобы Польша или Латвия пропустили заявителей на свою территорию.

20 августа, стало известно о нескольких десятках нелегальных мигрантов, застрявших между Польшей и Белоруссией. Они хотели пересечь границу Польши со стороны Белоруссии. В итоге нелегалов заблокировали на нейтральной полосе.

Спустя четыре дня Варшава заявила о намерении построить прочный забор высотой 2,5 м на границе с Белоруссией. Также в помощь пограничникам предоставят военнослужащих других родов войск.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила прямой «вклад» Польши в обострение миграционного кризиса в Европе. Она подчеркнула, что за 2015–2020 годы в страны Европы переселились примерно 5,8 млн мигрантов в основном с Ближнего Востока и из Северной Африки.

Кроме того, подобная ситуация наблюдается и на границе Латвии с Белоруссией. Так, 10 августа правительство Латвии ввело режим чрезвычайной ситуации (ЧС) на границе из-за наплыва нелегальных мигрантов. Данный режим будет действовать до 10 ноября.

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