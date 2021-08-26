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Талибы опровергли данные о домашнем аресте экс-президента Афганистана
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Талибы опровергли данные о домашнем аресте экс-президента Афганистана

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Бывший президент Афганистана Хамид Карзай и глава Высшего совета по нацпримирению Абдулла Абдулла находятся в Кабуле добровольно, сообщения об их принудительном удержании не соответствуют действительности. Об этом в четверг, 26 августа, заявил официальный представитель политбюро движения «Талибан» (признано террористическим, запрещено в РФ) Мохаммед Наим.

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Ранее в этот день телеканал CNN со ссылкой на источник сообщил, что Карзай и Абдулла помещены под домашний арест в Кабуле. Утверждалось, что боевики обезоружили охрану экс-президента и конфисковали автомобили. Обыски также прошли в доме Абдуллы. Его лишили охраны и машин.

Как сказал представитель талибов «РИА Новости», информация о том, что в отношении Карзая и Абдуллы введены ограничения, является «пустыми словами».

Наим также отметил, что безопасность бывшего президента Афганистана и главы совета по нацпримирению, равно как и всех афганцев, находится в компетенции «Исламского эмирата» (самоназвание политической системы талибов. — Ред.).

23 августа «Талибан» ввел амнистию для всех чиновников бывшего афганского правительства, в том числе и для президента Ашрафа Гани. Представитель движения тогда сообщил, что вражды между «Талибаном», экс-главой государства и другими чиновниками, покинувшими Афганистан, нет. Если они решат вернуться в страну, их не будут преследовать, заверили талибы.

15 августа представители движения «Талибан» вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны. Боевики потребовали вывести из страны иностранные войска. Президент Афганистана Ашраф Гани в тот же день ушел в отставку и покинул страну. По словам пресс-секретаря посольства РФ Никиты Ищенко, Гани убегал вместе с машинами, набитыми деньгами.

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