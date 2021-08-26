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Минтруд сообщил о выплатах инвалидам и потерявшим кормильца

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Граждане, имеющие инвалидность, и те, кто получает пенсию по потере кормильца, смогут получить единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей. Об этом 26 августа сообщила замминистра труда РФ Ольга Баталина.

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«Мы говорим о единовременной выплате пенсионерам. Хочу обратить особое внимание, что в числе получателей этой выплаты еще и люди с инвалидностью, это 11,1 млн человек», — сказала она в ходе совещания «Единой России» по реализации указа президента «О единовременной денежной выплате гражданам, получающим пенсию».

В том числе, добавила Баталина, выплаты получат все семьи, где воспитываются дети-инвалиды, которых в России насчитывается 721 тыс., а также семьи, которые получают пенсию по потере кормильца.

Указ о единовременной выплате пенсионерам в 10 тыс. рублей президент России Владимир Путин подписал 24 августа.

Согласно документу, выплаты произведут в сентябре. Они коснутся порядка 43 млн граждан. Как уточнял министр финансов РФ Антон Силуанов, на эти цели выделят порядка 500 млрд рублей.

Выступая на втором этапе съезда партии «Единая Россия» 24 августа, глава государства заявил, что в 2022 году пенсии будут проиндексированы выше уровня инфляции. Он указал на восстановление российской экономики, поэтому власти могут в приоритетном порядке дополнительно поддержать тех, кто в первую очередь нуждается в защите со стороны государства, — детей, многодетные семьи, пенсионеров.

Глава государства также напомнил, что выплаты будут проведены всем пенсионерам — и работающим, и неработающим, получающим пенсии по линии Минобороны, МВД и по линии других ведомств. Путин призвал организовать такую выплату максимально оперативно.

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